Mức phạt khi không khai báo tài khoản, ví điện tử mới nhất 2026, tất cả người kinh doanh chú ý

Theo quy định tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP, hộ kinh doanh đã nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai trong năm 2025, nếu có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống, khi thực hiện thông báo doanh thu năm 2026 phải gửi thông báo số tài khoản hoặc số hiệu ví điện tử chậm nhất vào ngày 20/4, nếu quá thời hạn từ 5 ngày trở lên sẽ bị phạt.

Cùng mốc thời gian này, hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng mỗi năm không chỉ phải hoàn tất việc thông báo số tài khoản, mà còn phải nộp bảng kê tồn kho và tờ khai thuế của các tháng 1, 2 và 3 năm 2026 theo quy định.

Đáng chú ý, quy định nêu trên không áp dụng theo cùng cách đối với hộ kinh doanh mới bắt đầu hoạt động trong năm 2026. Với nhóm này, việc thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử được thực hiện kèm theo thông báo doanh thu hoặc tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026, thay vì mặc nhiên áp dụng mốc cố định 20/4.

Có thể đăng ký qua eTax Mobile hoặc Cổng Dịch vụ công ngành thuế

Hiện nay, hộ và cá nhân kinh doanh có thể thực hiện thủ tục đăng ký trực tiếp trên ứng dụng eTax Mobile hoặc thông qua Cổng Dịch vụ công của ngành thuế. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, việc đăng nhập các hệ thống này bằng VNeID có thể xảy ra tình trạng quá tải.

Trong trường hợp gặp khó khăn khi đăng nhập bằng VNeID, người dùng có thể chuyển sang phương thức đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu. Tên đăng nhập là số định danh cá nhân, giúp tiếp tục hoàn thành thủ tục mà không phải chờ hệ thống ổn định.

Đây được xem là giải pháp cần thiết trong bối cảnh nhiều hộ kinh doanh đang dồn hồ sơ vào cùng một thời điểm, đặc biệt khi hạn chót 20/4 đã qua, người kinh doanh còn 5 ngày trước khi chính thức quá thời hạn.

Chậm thông báo hoặc khai sai có thể bị phạt

Hành vi không thông báo số tài khoản hoặc ví điện tử, cung cấp thông tin không chính xác, hoặc nộp chậm thông tin liên quan đến nghĩa vụ thuế đều có thể bị xử phạt theo quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Các khung phạt được nêu tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 310/2025/NĐ-CP) gồm:

Từ 2 đến 6 triệu đồng đối với hành vi cung cấp thông tin, tài liệu quá thời hạn từ 5 ngày trở lên; từ 6 đến 10 triệu đồng đối với hành vi cung cấp sai thông tin tài khoản; từ 10 đến 16 triệu đồng đối với hành vi không cung cấp thông tin theo quy định. Lưu ý đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức.

Đối với cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, mức phạt tiền được áp dụng bằng một nửa mức phạt của tổ chức. Do đó, người nộp thuế cần đối chiếu đúng nhóm đối tượng của mình để xác định mức phạt cụ thể.

Việc thông báo số tài khoản ngân hàng, số hiệu ví điện tử không còn là thủ tục mang tính hình thức, mà đã trở thành một nội dung quản lý thuế bắt buộc đối với nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong năm 2026.

Trong bối cảnh hệ thống điện tử có thể quá tải, cơ quan thuế và giới chuyên môn đều khuyến nghị người nộp thuế nên thực hiện sớm, tránh để hồ sơ dồn vào những ngày cuối. Việc hoàn tất thủ tục đúng hạn không chỉ giúp tránh nguy cơ bị xử phạt mà còn bảo đảm quá trình kê khai, đối chiếu và quản lý doanh thu diễn ra thuận lợi hơn.