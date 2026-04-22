Bắt Nguyễn Tú Chi sinh năm 2007

Trước đó, vào hồi 21h30 ngày 16/4, tại khu nhà trọ ở khu Đồng Sậy, Công an xã Đan Phượng kiểm tra hành chính đối với Nguyễn Tú Chi (SN 2007, trú tại xã Châu Đức, TP HCM).

Quá trình kiểm tra, Công an xã phát hiện trong túi quần của đối tượng có 1,236 gam Ketamine và 1,29 gam MDMA.

Hai đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Đấu tranh khai thác, Chi khai nhận đã mua ma tuý của Trần Trung Hà (Sinh năm 2003, thường trú: xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ).

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ đối tượng Chi về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý; đối tượng Hà về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.