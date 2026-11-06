Hà Nội đấu giá khu đất xây chung cư ở Long Biên, giá khởi điểm từ 55 triệu/m2

Theo thông báo của Công ty đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia, khu đất là tài sản của UBND phường Long Biên, được quy hoạch làm dự án xây dựng nhà ở cao tầng CT2 tại ô đất A4 Khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn.

Sáng 5/12, Hà Nội đấu giá khu đất xây chung cư nằm trong khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn (phường Long Biên) với giá khởi điểm từ 55 triệu/m2. Ảnh minh họa. Ảnh: Hạ Vũ.

Khu đất có diện tích hơn 3.300 m2, trong đó hơn 2.600 m2 dành để xây chung cư cao 23 tầng + 3 hầm, còn lại là hạ tầng kỹ thuật, cây xanh. Tổng diện tích xây dựng công trình hơn 1.250 m2. Nguồn cung có 336 căn hộ, quy mô dân số hơn 670 người.

Giá khởi điểm là 183,6 tỷ đồng (tương đương hơn 55 triệu đồng mỗi m2). Nhà đầu tư tham gia cần đặt trước 36,7 tỷ đồng.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào sáng ngày 5/12 theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng.

Hiện trạng khu đất trên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong đó có 986 m2 được giao cho UBND phường Long Biên quản lý sau khi Công ty cổ phần Him Lam tự nguyện trả lại đất.

Tổng vốn đầu tư (không gồm tiền sử dụng đất) của dự án khoảng 531 tỷ đồng, tiến độ triển khai đến quý IV/2028.

Về phát triển nhà xã hội, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật.