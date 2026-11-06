Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội đấu giá khu đất xây chung cư ở Long Biên, giá khởi điểm từ 55 triệu/m2

| | Bất động sản

Khu đất rộng hơn 3.300 m2 nằm trong khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn (phường Long Biên, Hà Nội), dự kiến được đấu giá để xây chung cư với giá khởi điểm là 183,6 tỷ đồng (tương đương hơn 55 triệu đồng/m2).

Theo thông báo của Công ty đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia, khu đất là tài sản của UBND phường Long Biên, được quy hoạch làm dự án xây dựng nhà ở cao tầng CT2 tại ô đất A4 Khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn.

Sáng 5/12, Hà Nội đấu giá khu đất xây chung cư nằm trong khu nhà ở Him Lam Thạch Bàn (phường Long Biên) với giá khởi điểm từ 55 triệu/m2. Ảnh minh họa. Ảnh: Hạ Vũ.

Khu đất có diện tích hơn 3.300 m2, trong đó hơn 2.600 m2 dành để xây chung cư cao 23 tầng + 3 hầm, còn lại là hạ tầng kỹ thuật, cây xanh. Tổng diện tích xây dựng công trình hơn 1.250 m2. Nguồn cung có 336 căn hộ, quy mô dân số hơn 670 người.

Giá khởi điểm là 183,6 tỷ đồng (tương đương hơn 55 triệu đồng mỗi m2). Nhà đầu tư tham gia cần đặt trước 36,7 tỷ đồng.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào sáng ngày 5/12 theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng.

Hiện trạng khu đất trên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, trong đó có 986 m2 được giao cho UBND phường Long Biên quản lý sau khi Công ty cổ phần Him Lam tự nguyện trả lại đất.

Tổng vốn đầu tư (không gồm tiền sử dụng đất) của dự án khoảng 531 tỷ đồng, tiến độ triển khai đến quý IV/2028.

Về phát triển nhà xã hội, nhà đầu tư trúng đấu giá sẽ nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất ở đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

TP Hà Nội ước tính thu ngân sách từ đất 146.000 tỷ đồng cả năm nay, tăng hơn 35% so với 2025 và cao nhất từ trước đến nay. Hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất tiếp tục đóng góp vào nguồn thu. Trong 9 tháng đầu năm, Hà Nội tổ chức đấu giá tại 76 dự án, khu đất với tổng diện tích khoảng 33,6 ha. Tổng giá trị trúng đấu giá đạt khoảng 11.262 tỷ đồng.

Theo Ninh Phan

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bất ngờ với tốc độ xây dựng siêu sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup, khán đài 135.000 chỗ ngồi dần thành hình, chuẩn bị nâng mái che khổng lồ nặng 40.000 tấn

Bất ngờ với tốc độ xây dựng siêu sân vận động lớn nhất thế giới của Vingroup, khán đài 135.000 chỗ ngồi dần thành hình, chuẩn bị nâng mái che khổng lồ nặng 40.000 tấn Nổi bật

Việt Nam có một tỷ phú sang quốc gia sở hữu mỏ vàng hàng đầu thế giới, phải đi qua 2 nước mới tới biển, để làm khu đô thị 1.000ha tại vị trí đắc địa ở thủ đô

Việt Nam có một tỷ phú sang quốc gia sở hữu mỏ vàng hàng đầu thế giới, phải đi qua 2 nước mới tới biển, để làm khu đô thị 1.000ha tại vị trí đắc địa ở thủ đô Nổi bật

TPHCM nghiên cứu quy hoạch TOD hơn 108ha tại khu vực Hàng Xanh

TPHCM nghiên cứu quy hoạch TOD hơn 108ha tại khu vực Hàng Xanh

07:17 , 06/11/2026
TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 6 tỷ đồng để người dân tự tái định cư

TPHCM dự kiến hỗ trợ tối đa 6 tỷ đồng để người dân tự tái định cư

07:10 , 06/11/2026
Cảnh tượng lạ mắt tại đường sách TP.HCM lọt top 10 chợ sách tốt nhất thế giới

Cảnh tượng lạ mắt tại đường sách TP.HCM lọt top 10 chợ sách tốt nhất thế giới

06:35 , 06/11/2026
Hàng loạt mặt bằng ‘vàng’ ở TP.HCM bỏ trống trước mùa cao điểm mua sắm

Hàng loạt mặt bằng ‘vàng’ ở TP.HCM bỏ trống trước mùa cao điểm mua sắm

06:27 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên