Hà Nội: Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện cơ sở dữ liệu về đất đai

Theo UBND xã Hoài Đức, trên địa bàn xã hiện có 17.819 thửa đất phi nông nghiệp cần thu thập thông tin. Đến nay đã thu thập được 15.804 thửa, trong đó còn 480 thửa đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1.535 thửa chưa được cấp giấy chứng nhận cần tiếp tục thu thập hồ sơ. Đối với công tác làm sạch và cập nhật dữ liệu không gian, trong tổng số 15.804 thửa đã thu thập, hiện có 8.321 thửa đã hoàn thành, đạt 52,65%, còn 7.483 thửa, tương đương 47,35%, đang tiếp tục được rà soát, chuẩn hóa.

Đến thời điểm này, xã Hoài Đức đã thu thập thông tin 2.138 thửa đất nông nghiệp. Tuy nhiên, chỉ có 16 thửa được làm sạch và cập nhật dữ liệu không gian, đạt 0,7%. Đối với 2.122 thửa còn lại, chiếm 99,3% vẫn tiếp tục hoàn thiện. Trong những ngày cao điểm, xã Hoài Đức tập trung rà soát, thu thập và chuẩn hóa toàn bộ hồ sơ địa chính hiện có, hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính đối với các diện tích đất nông nghiệp, đất xen kẹt và các khu vực còn thiếu bản đồ địa chính, bảo đảm bản đồ địa chính phủ kín toàn bộ diện tích tự nhiên của xã. UBND xã Hoài Đức phấn đấu hoàn thành việc rà soát, thu thập, làm sạch dữ liệu và cập nhật dữ liệu không gian trước ngày 30/7. Đến ngày 30/8, xã sẽ hoàn thành việc rà soát, chỉnh lý, cập nhật cơ sở dữ liệu đối với các thửa đất chưa được đo đạc hoặc đã đo đạc nhưng cần bổ sung, hoàn thiện.

Ông Mai Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Gia Lâm thông tin, bắt đầu từ ngày 8/7, UBND xã đã triển khai Chiến dịch cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên toàn địa bàn. Mục tiêu của chiến dịch là rà soát, định vị và định danh từng thửa đất, đồng bộ thông tin “sổ đỏ” của người dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm đảm bảo dữ liệu luôn “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”.

29 Tổ công tác đã tiếp nhận các công cụ ứng dụng phần mềm nền tảng số hóa trực tiếp từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Gia Lâm bàn giao, đồng thời chia nhau “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, không để sót thửa đất nào.

Còn tại phường Đống Đa, ông Trịnh Hữu Tuấn - Chủ tịch UBND phường cho biết, phường vừa tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai Chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, góp phần thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp. UBND phường yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và 23 Tổ công tác tiến hành công việc theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”, quyết tâm hoàn thành các mốc tiến độ thành phố giao trước ngày 30/7 và 30/8.

Để đạt hiệu quả cao, UBND phường Đống Đa đã mời lãnh đạo Phòng Lưu trữ, Trung tâm Dữ liệu và Thông tin đất đai, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ và các bước triển khai, giúp các đơn vị thống nhất cách làm và tổ chức triển khai hiệu quả ngay tại cơ sở.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội, đến thời điểm này, các sở, ngành và 126 xã, phường đã hoàn thành hơn 1 triệu thửa đất đạt tiêu chí “Đúng - Đủ - Sạch - Sống”, đồng thời tiếp tục làm giàu, làm sạch và khớp nối dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính, hồ sơ quét để từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất trên toàn thành phố.

Thời gian tới, UBND TP Hà Nội cùng Sở Nông nghiệp và Môi trường, các xã, phường tập trung hoàn thành mục tiêu khoảng 2,25 triệu thửa đất đã có dữ liệu; tiếp tục làm giàu, làm sạch và khớp nối 3 khối thông tin gồm dữ liệu không gian, dữ liệu thuộc tính và hồ sơ quét; hoàn thiện việc chuyển đổi dữ liệu theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy nhanh đo đạc bổ sung, phủ kín bản đồ địa chính tại các khu vực dân cư còn thiếu; tiếp tục chuẩn hóa, đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.