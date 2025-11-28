Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội đề ra chỉ tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026

28-11-2025 - 08:07 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 26-11, HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã diễn ra kỳ họp thường kỳ (kỳ họp thứ 28).

Tại kỳ họp, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội năm 2026. Theo đó, mục tiêu tổng quát của nghị quyết nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy và thể chế, chính sách phát triển thủ đô; tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tư nhân.

Hà Nội đề ra chỉ tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026- Ảnh 1.

Toàn cảnh kỳ họp HĐND TP Hà Nội

Thành phố thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, giáo dục - đào tạo; bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội; tiếp tục xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao; khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thực hiện phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo đảm công tác quốc phòng địa phương và trật tự an toàn xã hội. Thành phố tiếp tục thực hiện năm chủ đề "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển".

Nghị quyết cũng quy định 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, trong đó: GRDP tăng 11%; GRDP/người đạt 198 triệu đồng; vốn đầu tư thực hiện 730.000 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng 12%;...


Theo Ng. Hưởng

Người Lao động

Từ Khóa:
hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 34 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2025, đóng BHXH đủ 34 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu? Nổi bật

Huy động tổng lực tại dự án cảng Liên Chiểu để cán đích trước Tết Bính Ngọ 2026

Huy động tổng lực tại dự án cảng Liên Chiểu để cán đích trước Tết Bính Ngọ 2026 Nổi bật

Cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

07:52 , 28/11/2025
ĐBQH: Ưu đãi lớn mà không kèm chuyển giao công nghệ thì "mãi làm công xưởng"

ĐBQH: Ưu đãi lớn mà không kèm chuyển giao công nghệ thì "mãi làm công xưởng"

07:13 , 28/11/2025
Bài học từ các doanh nghiệp điển hình về chuyển đổi xanh

Bài học từ các doanh nghiệp điển hình về chuyển đổi xanh

21:25 , 27/11/2025
Xem xét công tâm, khách quan, minh bạch trong đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

Xem xét công tâm, khách quan, minh bạch trong đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam

20:38 , 27/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên