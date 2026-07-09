Hà Nội đề xuất cơ chế điều tiết cát, vật liệu xây dựng liên tỉnh

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Quản lý, phát triển nguồn cung khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho các dự án của thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2050".

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Đề án góp phần bảo đảm cân đối cung - cầu vật liệu xây dựng (đặc biệt là cát các loại, đất đắp, đá, sỏi) phục vụ các dự án đầu tư công.

Đồng thời, quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng theo hướng bền vững, khai thác tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên hiện có; tăng cường bảo vệ môi trường; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng; quản lý vận chuyển và điều phối nguồn cung; phát triển vật liệu xanh, vật liệu tái chế và sử dụng phụ phẩm công nghiệp theo lộ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Một bãi tập kết vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh minh họa

Để thực hiện mục tiêu trên, Thành phố yêu cầu rà soát, bổ sung mới các điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng, loại bỏ các điểm mỏ không khả thi. Cùng với đó, xây dựng quy hoạch hệ thống kho bãi tích hợp với quy hoạch xử lý chất thải rắn tại các cửa ngõ Thành phố. Xây dựng quy hoạch hệ thống hạ tầng logistics tập kết và trung chuyển hàng hóa, đặc biệt các loại vật liệu xây dựng cập nhật vào quy hoạch chung Thủ đô.

Đặc biệt, Hà Nội đề xuất cơ chế điều tiết vật liệu xây dựng liên vùng giữa Hà Nội - Hưng Yên - Bắc Ninh - Phú Thọ - Ninh Bình - Thái Nguyên – Thanh Hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phép các nhà đầu tư, các nhà thầu được cấp phép khai thác khoáng sản, nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng.

Kế hoạch đặt ra việc hoàn thiện Quy hoạch chất thải rắn, xây dựng khu vực tập trung để thu gom vật liệu phế thải (bê tông, gạch, đá, bê tông asphalt mặt đường cũ...), vật liệu thừa của các dự án… theo đồ án quy hoạch chất thải rắn, trên cơ sở đó triển khai các dự án xử lý chất thải rắn theo quy hoạch đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải rắn ngày càng gia tăng.

Giai đoạn trước mắt, khi chưa xây dựng Quy hoạch chất thải rắn của Thành phố, việc xử lý chất thải rắn (CTR) cần ưu tiên thực hiện tại các điểm xử lý hiện có như: điểm chôn lấp CTR xây dựng tại Nguyên Khê quy mô 4,8 ha, công suất tiếp nhận, xử lý 360 tấn/ngày đêm, do Công ty cổ phần xử lý CTXD & ĐTPT Môi trường Hà Nội và 3 điểm xử lý CTR xây dựng công suất khoảng 1.310 tấn/ngày bao gồm: 3 điểm trung chuyển tạm thời và tái chế chất thải rắn xây dựng bằng công nghệ nghiền: khu vực 6,5ha nút giao Pháp Vân - Cầu Giẽ (phường Yên Sở) khoảng 480 tấn/ngày, tại phường Phúc Lợi khoảng 480 tấn/ngày và tại xã Thư Lâm khoảng 350 tấn/ngày.

Hà Nội cũng đặt ra yêu cầu ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất vật liệu tái chế, vật liệu xanh, bền vững thay thế vật liệu truyền thống. Các loại vật liệu ưu tiên phát triển gồm: Gạch không nung từ tro xỉ, xỉ lò cao; Bê tông xi măng hỗn hợp (Khuyến khích sử dụng tro bay, xỉ lò cao thay thế xi măng trong sản xuất bê tông)...