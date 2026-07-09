Việt Nam sẽ có hầm xuyên núi kết nối Thủ đô với 2 tỉnh miền núi do Tập đoàn Đèo Cả thi công

Chiều 8/7, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả về phương án đầu tư đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội (kết nối sườn Tây sang sườn Đông Tam Đảo đi Hà Nội).

Theo phương án đề xuất, tuyến đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội có chiều dài khoảng 18,7 km, trong đó dự kiến có 2 km đường hầm xuyên núi, kết nối sườn Tây sang sườn Đông Tam Đảo đi Hà Nội (từ xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ đến xã Quân Chu, tỉnh Thái Nguyên gần khu vực hồ Núi Cốc). Tập đoàn Đèo Cả sẽ chuẩn bị các thủ tục liên quan, phấn đấu trình phê duyệt chủ trương đầu tư trong năm 2026, hướng tới khởi công Dự án vào năm 2027.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, đây là thời điểm thuận lợi để triển khai quy hoạch tỉnh, trong đó tuyến đường hầm kết nối sẽ tạo đột phá mạnh mẽ về không gian phát triển, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng làm đầu mối, chủ trì phối hợp với các sở, ngành, tỉnh Phú Thọ và Tập đoàn Đèo Cả khẩn trương triển khai các thủ tục cần thiết ngay sau cuộc họp; hoàn thiện hồ sơ, nội dung để UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về hướng tuyến, phương thức đầu tư và lộ trình thực hiện dự án.

Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ chủ động làm việc với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương liên quan để thống nhất các nội dung, đẩy nhanh quá trình chuẩn bị đầu tư, tạo điều kiện triển khai Dự án trong thời gian sớm nhất. Đồng chí cũng đề nghị Tập đoàn Đèo Cả đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong công tác quản lý dự án, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực cho các Ban Quản lý dự án đầu tư của tỉnh.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh: Tuyến đường hầm kết nối Phú Thọ - Thái Nguyên - Hà Nội không chỉ là một dự án hạ tầng giao thông mà còn là động lực mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương trong khu vực, thúc đẩy liên kết vùng.

Theo ông, “con đường vàng sẽ tạo ra những giá trị vàng” góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của các địa phương và tạo động lực tăng trưởng bền vững trong tương lai. Tập đoàn sẽ phối hợp với địa phương thực hiện các nhiệm vụ để dự án sớm được triển khai. Đồng thời, Tập đoàn sẽ đồng hành cùng tỉnh trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, chia sẻ kinh nghiệm quản lý dự án và ứng dụng chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý các công trình hạ tầng.