Hà Nội: Đề xuất nhiều ưu đãi cho dự án xây dựng bãi đỗ xe

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến xây dựng Nghị quyết Quy định khuyến khích đầu tư xây dựng, khai thác bến xe, bãi đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố.

Theo đề xuất, các dự án đầu tư, khai thác bến xe, bãi đỗ xe sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về thủ tục hành chính (TTHC), mặt bằng, đất đai và vốn. Cụ thể:

Về thủ tục hành chính, Thành phố sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong 3 ngày làm việc (nếu dự án đầu tư cần chấp thuận chủ trương đầu tư); 10 ngày làm việc đối với dự án không cần chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc dự án đã được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất .

Thành phố sẽ cắt giảm 30% thời gian giải quyết TTHC liên quan đến thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc chấp thuận tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, cấp giấy phép xây dựng , giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất…

Một bãi xe trái phép trên địa bàn phường Hoàng Liệt, Hà Nội

Về đất đai, mặt bằng, các dự án đầu tư bến xe, bãi đỗ xe tại các khu vực phục vụ vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn sẽ được hưởng các cơ chế chính sách ưu đãi về vốn, thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đường sắt, Nghị quyết số 188/2025/QH15 của Quốc hội.

Các dự án bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được phép sử dụng tối đa 25% tổng diện tích đất để đầu tư khai thác dịch vụ thương mại mà không phải điều chỉnh chức năng sử dụng đất theo quy hoạch.

Đối với dự án bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) thì công tác bồi thường, GPMB, hỗ trợ, tái định cư được tách thành một dự án thành phần độc lập sử dụng vốn đầu tư công. Dự án thành phần PPP (xây dựng, khai thác, vận hành bến xe, bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng) được áp dụng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia không vượt quá 50% sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư.

Các khu vực dù đã quy hoạch làm bãi đỗ xe mặt bằng, chủ đầu tư vẫn được phép điều chỉnh đầu tư sang hình thức bãi đỗ xe ngầm hoặc bãi đỗ xe cao tầng.

Về tài chính, Các dự án xây dựng bãi đỗ xe ngầm, bãi đỗ xe cao tầng được áp dụng mức thuế suất 5% thuế thu nhập doanh nghiệp. Trong đó, được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm và giảm 50% số thuế thu nhập phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% tiền thuế nhập khẩu đối với các thiết bị, dây chuyền công nghệ nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho dự án.

Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% tiền thuê đất trong 10 năm đầu kể từ khi phát sinh nghĩa vụ nộp tiền thuê đất.

Ngân sách thành phố hỗ trợ 50% tiền lãi vay cho toàn bộ giá trị hợp đồng vay trong thời gian vay vốn (tối đa không quá 5 năm).

Dự kiến, nội dung trên sẽ được xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND thành phố.

Được biết, hiện nay trên địa bàn thành phố thiếu bãi đỗ xe ô tô trầm trọng. Theo quy hoạch, trên địa bàn thành phố có 1.690 bãi đỗ xe công cộng nhưng hiện mới có 72 bãi xe được xây dựng, khai thác trong khi số ô tô không ngừng tăng hằng năm.

