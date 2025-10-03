Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tầm cỡ ở bãi giữa sông Hồng

03-10-2025 - 09:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Hà Nội đưa ra tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng mới và hình thành khu Trung tâm công nghiệp văn hóa hiện đại quy mô của Thủ đô tại bãi sông, bãi nổi sông Hồng. Qua đó hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa được kết nối bằng các nền tảng số chung.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức và hoạt động của Trung tâm công nghiệp văn hóa (CNVH) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu, trong năm 2025, hình thành 1- 2 trung tâm phát triển công nghiệp văn hoá hiện hữu có sẵn lợi thế, tiềm năng về vị trí, không gian văn hoá, tài nguyên di sản. Thu hút đầu tư xã hội hoá, áp dụng mô hình hợp tác công tư (PPP).

Năm 2026, hình thành 2-3 trung tâm CNVH chuyên ngành, đa ngành, tập trung phát triển CNVH trong các lĩnh vực lợi thế: thiết kế, mỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, quảng cáo, truyền hình và phát thanh…

Hà Nội định hướng xây dựng trung tâm công nghiệp văn hóa tầm cỡ ở bãi giữa sông Hồng- Ảnh 1.

Khu vực bãi giữa sông Hồng

Đến năm 2030, trung tâm CNVH Hà Nội tổ chức các hoạt động ươm mầm sáng tạo, kết nối trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển các ngành CNVH; hình thành 10 trung tâm CNVH theo quy định của Luật Thủ đô và Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND.

Trong kế hoạch cũng đưa ra tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội xây dựng mới và hình thành khu trung tâm CNVH hiện đại quy mô của Thủ đô tại bãi sông, bãi nổi sông Hồng phù hợp với quy hoạch Thủ đô, Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phòng, chống lũ, quy hoạch đê điều. Hình thành hệ sinh thái CNVH được kết nối bằng các nền tảng số chung, trở thành nguồn lực để thúc đẩy phát triển CNVH Thủ đô.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Kế hoạch cũng đề ra các nhóm nhiệm vụ chính như đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng trong các ngành công nghiệp văn hoá; Thành lập trung tâm Công nghiệp văn hoá; Nhiệm vụ và giải pháp hỗ trợ, triển khai tổ chức hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hoá; Công tác thanh tra, kiểm tra và báo kết quả hoạt động của trung tâm CNVH.

Thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thành lập trung tâm CNVH. Đề xuất chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tổ chức hoạt động. Xây dựng chương trình hợp tác quốc tế, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ chính sách...

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

Từ Khóa:
hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỉnh dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mới của Việt Nam bất ngờ vươn lên top 5 về quy mô kinh tế

Tỉnh dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương mới của Việt Nam bất ngờ vươn lên top 5 về quy mô kinh tế Nổi bật

Bộ trưởng Bộ Công Thương: "Kinh tế nông nghiệp đã qua thời ‘rau 2 luống, lợn 2 chuồng’, nếu không làm sạch thì không bán được cho ai"

Bộ trưởng Bộ Công Thương: "Kinh tế nông nghiệp đã qua thời ‘rau 2 luống, lợn 2 chuồng’, nếu không làm sạch thì không bán được cho ai" Nổi bật

Hà Nội sẽ khám miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần

Hà Nội sẽ khám miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm 1 lần

08:30 , 03/10/2025
Vĩnh Long phấn đấu thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo

Vĩnh Long phấn đấu thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo

08:10 , 03/10/2025
Việt Nam và Cuba cùng tăng tốc phát triển 1 lĩnh vực quan trọng: Toàn cầu bùng nổ đầu tư nghìn tỷ USD

Việt Nam và Cuba cùng tăng tốc phát triển 1 lĩnh vực quan trọng: Toàn cầu bùng nổ đầu tư nghìn tỷ USD

07:38 , 03/10/2025
Bộ Xây dựng báo cáo về phương án khai thác sân bay Long Thành

Bộ Xây dựng báo cáo về phương án khai thác sân bay Long Thành

07:15 , 03/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên