Hà Nội đổi tên các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

Theo đó, tên gọi các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sau khi điều chỉnh như sau:

TT Tên Chi nhánh trước điều chỉnh Tên Chi nhánh sau điều chỉnh Tên rút gọn (phục vụ việc đăng ký, khắc đổi dấu) 1 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa Chi nhánh Khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa 2 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hai Bà Trưng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hai Bà Trưng Chi nhánh Hai Bà Trưng 3 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hoàng Mai Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoàng Mai Chi nhánh Hoàng Mai 4 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Thanh Xuân Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Xuân Chi nhánh Thanh Xuân 5 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Cầu Giấy Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cầu Giấy Chi nhánh Cầu Giấy 6 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Nam Từ Liêm Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nam Từ Liêm Chi nhánh Nam Từ Liêm 7 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Bắc Từ Liêm Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Từ Liêm Chi nhánh Bắc Từ Liêm 8 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hà Đông Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Đông Chi nhánh Hà Đông 9 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Tây Hồ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tây Hồ Chi nhánh Tây Hồ 10 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Long Biên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Long Biên Chi nhánh Long Biên 11 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Trì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Trì Chi nhánh Thanh Trì 12 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thường Tín Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thường Tín Chi nhánh Thường Tín 13 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Phú Xuyên Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Xuyên Chi nhánh Phú Xuyên 14 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Hoài Đức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Đức Chi nhánh Hoài Đức 15 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Đan Phượng Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đan Phượng Chi nhánh Đan Phượng 16 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Phúc Thọ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phúc Thọ Chi nhánh Phúc Thọ 17 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thị xã Sơn Tây Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sơn Tây Chi nhánh Sơn Tây 18 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Ba Vì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ba Vì Chi nhánh Ba Vì 19 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Đông Anh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Anh Chi nhánh Đông Anh 20 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Mê Linh Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Mê Linh Chi nhánh Mê Linh 21 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Sóc Sơn Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sóc Sơn Chi nhánh Sóc Sơn 22 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thạch Thất Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thạch Thất Chi nhánh Thạch Thất 23 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Quốc Oai Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quốc Oai Chi nhánh Quốc Oai 24 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Gia Lâm Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Gia Lâm Chi nhánh Gia Lâm 25 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Oai Chi nhánh Thanh Oai 26 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Chương Mỹ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chương Mỹ Chi nhánh Chương Mỹ 27 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Ứng Hoà Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ứng Hoà Chi nhánh Ứng Hoà 28 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Mỹ Đức Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Mỹ Đức Chi nhánh Mỹ Đức

Theo Nghị định 102/2024/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

Văn phòng có chức năng thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước khác về đất đai trên địa bàn cấp tỉnh.