Hà Nội đổi tên các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

10-03-2026 - 08:25 AM | Bất động sản

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành quyết định điều chỉnh tên gọi các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội (Sở NN&MT Hà Nội).

Theo đó, tên gọi các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai sau khi điều chỉnh như sau:

TT

Tên Chi nhánh trước điều chỉnh

Tên Chi nhánh sau điều chỉnh

Tên rút gọn (phục vụ việc đăng ký, khắc đổi dấu)

1

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội Khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa

Chi nhánh Khu vực Ba Đình - Hoàn Kiếm - Đống Đa

2

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hai Bà Trưng

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hai Bà Trưng

Chi nhánh Hai Bà Trưng

3

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hoàng Mai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoàng Mai

Chi nhánh Hoàng Mai

4

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Thanh Xuân

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Xuân

Chi nhánh Thanh Xuân

5

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Cầu Giấy

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Cầu Giấy

Chi nhánh Cầu Giấy

6

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Nam Từ Liêm

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Nam Từ Liêm

Chi nhánh Nam Từ Liêm

7

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Bắc Từ Liêm

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Bắc Từ Liêm

Chi nhánh Bắc Từ Liêm

8

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Hà Đông

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Đông

Chi nhánh Hà Đông

9

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Tây Hồ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Tây Hồ

Chi nhánh Tây Hồ

10

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội quận Long Biên

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Long Biên

Chi nhánh Long Biên

11

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Trì

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Trì

Chi nhánh Thanh Trì

12

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thường Tín

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thường Tín

Chi nhánh Thường Tín

13

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Phú Xuyên

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Xuyên

Chi nhánh Phú Xuyên

14

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Hoài Đức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hoài Đức

Chi nhánh Hoài Đức

15

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Đan Phượng

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đan Phượng

Chi nhánh Đan Phượng

16

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Phúc Thọ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phúc Thọ

Chi nhánh Phúc Thọ

17

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội thị xã Sơn Tây

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sơn Tây

Chi nhánh Sơn Tây

18

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Ba Vì

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ba Vì

Chi nhánh Ba Vì

19

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Đông Anh

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đông Anh

Chi nhánh Đông Anh

20

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Mê Linh

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Mê Linh

Chi nhánh Mê Linh

21

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Sóc Sơn

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Sóc Sơn

Chi nhánh Sóc Sơn

22

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thạch Thất

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thạch Thất

Chi nhánh Thạch Thất

23

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Quốc Oai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Quốc Oai

Chi nhánh Quốc Oai

24

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Gia Lâm

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Gia Lâm

Chi nhánh Gia Lâm

25

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Thanh Oai

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Oai

Chi nhánh Thanh Oai

26

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Chương Mỹ

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Chương Mỹ

Chi nhánh Chương Mỹ

27

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Ứng Hoà

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Ứng Hoà

Chi nhánh Ứng Hoà

28

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội huyện Mỹ Đức

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Mỹ Đức

Chi nhánh Mỹ Đức

Theo Nghị định 102/2024/NĐ-CP, Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh.

Văn phòng có chức năng thực hiện đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đo đạc, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính, xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và hỗ trợ công tác quản lý nhà nước khác về đất đai trên địa bàn cấp tỉnh.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

