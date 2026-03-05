Hà Nội dừng cấp phép xây dựng ở một số khu vực thuộc 30 xã, phường trong phạm vi 2 'siêu dự án'

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi 30 xã, phường về việc quản lý đầu tư xây dựng, quản lý cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi 2 "siêu dự án", là Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao Olympic và Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, 30 xã, phường dừng việc triển khai các dự án, công trình, gồm: Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Vĩnh Hưng, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng, Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa.

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

UBND TP Hà Nội yêu cầu các xã, phường dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng các dự án, công trình (cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách) nằm trong phạm vi ảnh hưởng quy hoạch của 2 dự án nêu trên để thực hiện rà soát tổng thể, đảm bảo tuân thủ quy hoạch và tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực xã hội.

Trường hợp các công trình đang xây dựng theo giấy phép xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng thì UBND các xã phường phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch thực hiện các dự án nêu trên để tổ chức, cá nhân liên quan nắm bắt và có kế hoạch phù hợp...

Trước đó, UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) có văn bản yêu cầu các phòng, ban thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng thuộc phạm vi dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, đối với các dự án nằm trong phạm vi ranh giới dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng, UBND phường Hồng Hà quyết định tạm dừng ngay việc triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng (bao gồm cả dự án đầu tư công và dự án vốn ngoài ngân sách) để thực hiện rà soát tổng thể, bảo đảm tuân thủ quy hoạch.

Đối với các công trình đã được cấp, các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nắm bắt chủ trương, kế hoạch thực hiện dự án trên, từ đó có phương án xây dựng phù hợp.

UBND phường sẽ tạm dừng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình nằm trong ranh giới đã xác định thuộc phạm vi dự án; đồng thời, hướng dẫn rõ phạm vi khu vực được cấp phép và khu vực tạm dừng cấp phép, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.