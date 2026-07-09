Hà Nội: Đường xuống cấp bên dự án hồ chống ngập đang về đích

Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong cho thấy phần lớn khối lượng đào đắp đã hoàn thành, các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện kè hồ, đường dạo, hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan. Máy xúc, xe lu cùng nhiều công nhân vẫn làm việc tại một số khu vực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình.