Hà Nội: Đường xuống cấp bên dự án hồ chống ngập đang về đích
Sau nhiều tháng thi công khẩn cấp, dự án hồ Đồng Bông 2 (Hà Nội) đã dần hoàn thiện hình hài và bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, lưu lượng xe tải phục vụ thi công liên tục đã khiến tuyến đường Trung Thư bên cạnh xuống cấp, xuất hiện nhiều vết lún nứt.
09-07-2026
09-07-2026
08-07-2026
VIDEO: Đại công trường hồ Đồng Bông 2 bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Sau nhiều tháng thi công, dự án hồ Đồng Bông 2 đã cơ bản hoàn thiện lòng hồ và hệ thống kè bao quanh.
Ghi nhận của phóng viên Tiền Phong cho thấy phần lớn khối lượng đào đắp đã hoàn thành, các đơn vị thi công tập trung hoàn thiện kè hồ, đường dạo, hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang cảnh quan. Máy xúc, xe lu cùng nhiều công nhân vẫn làm việc tại một số khu vực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình.
Nhiều đoạn ven hồ đã lắp lan can, đường dạo cũng đã dần hoàn thiện. Một số người dân bắt đầu đi bộ, đạp xe quanh khu vực khi nhiều hạng mục đang hoàn thiện.
Trong quá trình thi công, tuyến đường Trung Thư - tuyến vận chuyển vật liệu chính - đã chịu áp lực lớn sau nhiều tháng phục vụ thi công. Ghi nhận thực tế cho thấy nhiều đoạn mặt đường bong tróc, rạn nứt, xuất hiện vệt lún kéo dài.
Người dân sống và đi lại qua khu vực này cho biết, sau mỗi trận mưa, bùn đất từ công trường theo bánh xe phủ kín mặt đường, trong khi những ngày nắng, bụi cuốn mù mịt mỗi khi xe tải trọng lớn lưu thông.
Theo kết quả kiểm tra hiện trường, Sở Xây dựng Hà Nội xác định nhiều đoạn trên đường Trung Thư xuất hiện các hố sụt sâu từ 20 đến 30 cm, mặt đường rạn nứt, bong tróc nghiêm trọng do ảnh hưởng từ quá trình thi công đào hồ, ép cừ và hoạt động vận chuyển vật liệu phục vụ thi công.
Sở Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư sớm cào bóc toàn bộ phần kết cấu mặt đường bị hư hỏng, khôi phục đầy đủ các lớp nền, móng và mặt đường theo đúng kết cấu ban đầu. Đồng thời, kiến nghị UBND TP Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp khẩn trương xác định phạm vi, khối lượng hoàn trả; tổ chức thi công đồng bộ nền đường, mặt đường, hệ thống biển báo, sơn kẻ đường, giá long môn và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông.
Trong thời gian chưa hoàn thành việc hoàn trả, chủ đầu tư phải triển khai ngay các giải pháp tạm thời để xử lý các vị trí hư hỏng, duy trì hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, phân luồng giao thông 24 giờ mỗi ngày; tăng cường tưới rửa mặt đường, kiểm soát bụi, che chắn vật liệu và không để đất đá, vật liệu và phế thải xây dựng rơi vãi, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Dự án hồ Đồng Bông 2 được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho khu vực phía Tây Hà Nội, giảm nguy cơ ngập tại Mỹ Đình, Mễ Trì và các khu vực lân cận.
Theo Dương Triều
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
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