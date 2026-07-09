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Thông tin mới lộ trình Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương

| | Bất động sản

Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn nước rút trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tỉnh này đồng thời hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương, lấy ý kiến nhân dân và đẩy nhanh việc đưa 12 xã lên phường.

 

Tại hội nghị thông tin báo chí ngày 9/7 của UBND tỉnh Bắc Ninh, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tiền Phong , ông Nguyễn Văn Phương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Hiện nay, tỉnh Bắc Ninh đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương để trình Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 3 diễn ra trong tháng 7. Sau khi có ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục triển khai các bước theo quy định.

Thông tin mới lộ trình Bắc Ninh lên thành phố trực thuộc Trung ương - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Phương – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Tiền Phong. Ảnh: Nguyễn Thắng

Song song với việc hoàn thiện hồ sơ lên thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh cũng tăng tốc thực hiện lộ trình đưa 12 xã lên phường, một trong những nhiệm vụ quan trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn đô thị.

Theo kế hoạch, ngày 11/7, tỉnh Bắc Ninh sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương và Đề án thành lập các phường từ 12 xã.

Sau khi hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân, HĐND của 12 xã sẽ họp xem xét, cho ý kiến về việc thành lập phường. Hồ sơ sau đó được gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh Bắc Ninh xem xét tại kỳ họp trong tháng 7.

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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đang tập trung rà soát, hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I thuộc lĩnh vực phụ trách và phấn đấu trước ngày 19/7 sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng .

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Mai Sơn nhấn mạnh, tỉnh Bắc Ninh xác định quyết tâm chính trị cao nhất trong việc hoàn thiện hồ sơ, tập trung mọi nguồn lực để hoàn chỉnh Đề án thành phố trực thuộc Trung ương trình Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét.

Theo Nguyễn Thắng

Tiền Phong

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