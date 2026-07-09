Khởi tố giám đốc công ty đổ hơn 650 tấn chất thải nguy hại ra môi trường

Theo Viện KSND tỉnh Bắc Ninh, trước đó ngày 28/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra Công ty TNHH Ứng dụng công nghệ sạch T., có trụ sở tại phường Phượng Sơn, do Nguyễn Đình H. (SN 1974, trú phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh) làm Giám đốc.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công ty đã đổ 652.581kg chất thải rắn dạng cặn bã bê tông ra khu vực sân chứa vật liệu trong khuôn viên doanh nghiệp.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Viện KSND tỉnh Bắc Ninh

Kết quả giám định xác định số chất thải trên là chất thải nguy hại, có thành phần vượt ngưỡng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2025/BNNMT).

Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình H. về tội "Gây ô nhiễm môi trường". Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 (tỉnh Bắc Ninh) đã phê chuẩn các quyết định tố tụng theo đề nghị của Cơ quan điều tra.