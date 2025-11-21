Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội duyệt dự án đường rộng từ 40-50m nối từ Võ Nguyên Giáp với Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn

21-11-2025 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND TP Hà Nội phê duyệt đoạn 2 tuyến đường nối Võ Nguyên Giáp – Sóc Sơn, dài hơn 4 km, nhằm hoàn thiện trục giao thông hướng Bắc và tạo động lực phát triển hạ tầng cho Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng đoạn 2 đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn (đoạn từ nút giao tỉnh lộ 131 đến đường nối Quốc lộ 3 với đền Sóc).

Tuyến đường có chiều dài khoảng 4 km, diện tích sử dụng đất khoảng 22,9 ha. Điểm đầu tuyến giao với đường Tỉnh lộ 131, điểm cuối tại khu vực nút giao với đường nối Quốc lộ 3 với Đền Sóc.

Quy mô mặt cắt ngang đoạn đầu 40m, đoạn cuối tuyến rộng 50m. Bao gồm các hạng mục: xây dựng nền, mặt đường, hè đường, cây xanh, dải phân cách giữa, thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt, cống thoát nước ngang, hào kỹ thuật, tường chắn, hoàn trả mương, an toàn giao thông, hệ thống cấp nước và PCCC, hệ thống điện chiếu sáng và các hạng mục phụ trợ khác…

Hà Nội duyệt dự án đường rộng từ 40-50m nối từ Võ Nguyên Giáp với Khu đô thị vệ tinh Sóc Sơn- Ảnh 1.

Đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Trọng Đảng

Dự án do UBND xã Sóc Sơn làm Chủ đầu tư với mục tiêu kết nối và hoàn thiện hệ thống giao thông đã thực hiện như tuyến đường từ đường tỉnh 131 đến QL3 và Dự án đoạn 1 tuyến đường nối Khu đô thị vệ tinh với đường Võ Nguyên Giáp hiện đang triển khai thi công.

Tuyến đường góp phần hoàn thiện từng bước quy hoạch để phát triển khu đô thị vệ tinh đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, tạo động lực phát triển, thu hút các nhà đầu tư để đẩy mạnh xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị vệ tinh nhằm đáp ứng được mục tiêu phát triển và quy hoạch đến năm 2030, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, sản xuất của nhân dân cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND xã Sóc Sơn phối hợp với các đơn vị có liên quan để thống nhất phương án thiết kế các hạng mục đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực Dự án đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh trùng lặp, lãng phí; Có biện pháp tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động và giảm thiểu ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân tại khu vực Dự án đầu tư.

Vinhomes Hà Tĩnh đầu tư bến cảng quốc tế gần 8.900 tỷ đồng tại Vũng Áng

Theo Trần Hoàng

Báo Tiền Phong

