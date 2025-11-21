Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vinhomes Hà Tĩnh đầu tư bến cảng quốc tế gần 8.900 tỷ đồng tại Vũng Áng

21-11-2025 - 13:37 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương được đầu tư 8.866 tỷ đồng, gồm 3 cầu cảng, hệ thống kho bãi và khu nước đậu tàu, dự kiến hoàn thành và vận hành từ quý II/2028.

UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án bến cảng quốc tế Sơn Dương và lựa chọn Công ty CP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh làm nhà đầu tư. Đây được xem là một trong những dự án hạ tầng cảng biển lớn nhất tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Theo quyết định phê duyệt, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 8.866 tỷ đồng, triển khai tại phường Vũng Áng với quy mô sử dụng hơn 123,5 ha. Trong đó, diện tích xây dựng bến cảng hơn 36,5 ha, khu vực mặt biển hơn 81 ha và hơn 5,6 ha dành cho tuyến giao thông kết nối.

Một góc cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh)

Dự án gồm 3 cầu cảng với tổng chiều dài 1.050 m, có khả năng tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu container trọng tải đến 100.000 tấn. Hệ thống kho bãi, hạ tầng kỹ thuật, khu nước đậu tàu, khu quay tàu và khu nước kết nối với luồng được đầu tư đồng bộ, bảo đảm công suất thiết kế 9 - 11,3 triệu tấn/năm. Khi hoàn thành, cảng sẽ cung cấp dịch vụ bốc xếp, vận chuyển và lưu giữ hàng hóa tổng hợp, container cho Hà Tĩnh và toàn khu vực.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, tính từ thời điểm nhà đầu tư được giao đất và cho thuê đất.

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, mục tiêu của dự án là hoàn thiện từng bước khu bến cảng Sơn Dương theo quy hoạch, hình thành cảng tổng hợp - container quy mô lớn phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho các khu công nghiệp trong tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước CHDCND Lào. Dự án cũng kỳ vọng tận dụng lợi thế tự nhiên, vị trí địa lý và hệ thống hạ tầng giao thông đang được đầu tư tại khu vực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội.

Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác từ quý II/2028.

Theo Trần Lộc

VTC

