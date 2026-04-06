Hà Nội giao đất làm dự án Tòa nhà hỗn hợp Vietdutch Thăng Long

Ảnh minh họa

Thông tin từ UBND TP.Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Xuân Lưu đã ký ban hành Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 27/03/2026 về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để thực hiện Dự án xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở Vietdutch Thăng Long tại Khu đất thuộc ô quy hoạch D1 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (nay thuộc phường Nghĩa Đô) TP.Hà Nội.

Theo đó, cho phép Công ty TNHH Vietdutch Thăng Long chuyển mục đích sử dụng 3.029,7m2 đất và giao 419,4m2 đất tại ô quy hoạch D1 thuộc Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm (nay thuộc phường Nghĩa Đô), TP.Hà Nội cho Công ty TNHH Vietdutch Thăng Long (Công ty Vietdutch Thăng Long) để thực hiện dự án xây dựng Tòa nhà hỗn hợp Dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở Vietdutch Thăng Long theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư số 5693/QĐ-UBND ngày 18/11/2025, Văn bản số 706/TB-UBND ngày 10/7/2017 và Thông báo số 493/TB UBND ngày 7/5/2025 của UBND TP.

Vị trí, ranh giới, được xác định theo Bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 và phương án kiến trúc được Công ty cổ phần tư vấn kiến trúc đô thị Hà Nội UAC lập năm 2020, Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận Bản vẽ kèm theo Công văn số 4770/QHKT-P1 ngày 02/10/2020; thuộc Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND TP phê duyệt tại Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015.

Trong tổng diện tích 3.449,1m2 đất có 3.388,8m2 đất để xây dựng tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng và nhà ở Vietdutch Thăng Long; phía dưới có tầng hầm. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất: Nhà đầu tư được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày ký Quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài. 60,3m2 đất nằm trong chỉ giới đường đỏ. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Công ty Vietdutch Thăng Long quản lý và tuyệt đối không được xây dựng công trình, phải bàn giao lại cho cơ quan có thẩm quyền ngay khi có yêu cầu.

Công ty Vietdutch Thăng Long có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Thuế TP, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, UBND phường Nghĩa Đô ,… để thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

Về Công ty Vietdutch Thăng Long, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 10/2016, trụ sở tại tầng 9, tòa nhà TID, số 4 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình cũ, TP.HCM.

Hiện, bà Đỗ Thị Hiếu (SN 1981) là Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Bà Hiếu cũng là cổ đông nắm 56,28% vốn Vietdutch Thăng Long (theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hồi tháng 6/2021).

Cổ đông sở hữu 43,72 vốn còn lại do Công ty TNHH Vietdutch Property (Vietdutch Property). Vietdutch Property được thành lập vào tháng 6/2015, có cùng trụ sở với Công ty Vietdutch Thăng Long; hoạt động chính trong lĩnh vực Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Tại thời điểm tháng 1/2019, Vietdutch Property tăng vốn từ 6 tỷ đồng lên 20 tỷ đồng; trong đó, 50% là vốn nước ngoài. Hiện, bà Đỗ Thị Hiếu cũng đang là người đại diện pháp luật của doanh nghiệp này.



