Ngay sau khi Chủ tịch Trịnh Văn Quyết tái xuất, FLC lập tức rầm rộ tuyển dụng tại loạt dự án trọng điểm trên cả nước

Ngay từ đầu tháng 4, FLC Group liên tục đăng tải thông tin tuyển dụng tại các dự án trọng điểm của doanh nghiệp trên cả nước. Tại Phú Thọ, doanh nghiệp tuyển dụng nhiều vị trí cho dự án FLC Luxury Resort Phu Tho, trải dài từ bộ phận bếp, nhà hàng đến kỹ thuật, tài chính – kế toán…

Tại Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), doanh nghiệp cũng bổ sung nhân sự cho dự án FLC Quy Nhơn ở các phòng ban như nhân sự, kinh doanh & tiếp thị, kỹ thuật, vận chuyển, cảnh quan…

Trong khi đó, tại Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), dự án FLC Hạ Long đang tuyển dụng các vị trí thuộc bộ phận buồng phòng, ẩm thực, bếp, cảnh quan, kế toán – tài chính… Tương tự, tại FLC Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa), doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự cho các bộ phận bếp, nhà hàng, kinh doanh & tiếp thị, kỹ thuật, vận chuyển, cảnh quan…

Ngoài ra, tại khu vực Hà Nội, FLC Land đang tuyển nhân viên kỹ thuật tòa nhà với mức lương cứng dao động từ 9–15 triệu đồng/tháng.

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC.

Trước đó, trong tháng 3, FLC Group cho biết đang mở rộng quy mô kinh doanh và tuyển dụng khoảng 800 chuyên viên kinh doanh bất động sản để đồng hành cùng các dự án trên toàn quốc, gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Gia Lai, Quảng Trị, Lào Cai (Sa Pa) và nhiều tỉnh, thành khác. Theo FLC, đây được xem là cơ hội cho các ứng viên đam mê kinh doanh, mong muốn gia tăng thu nhập và phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản.

Công việc tập trung vào việc tìm kiếm và phát triển khách hàng, tư vấn sản phẩm bất động sản, tổ chức tham quan dự án, đàm phán và chốt giao dịch, đồng thời theo dõi tiến độ hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau bán.

Về yêu cầu, FLC Group ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt là bất động sản, tài chính, ngân hàng hoặc bảo hiểm. Do tính chất công việc, ứng viên cần có khả năng giao tiếp, đàm phán, sẵn sàng di chuyển và làm việc linh hoạt theo nhu cầu dự án.

Chính sách thu nhập được công bố gồm lương cứng từ khoảng 12 triệu đồng/tháng trở lên, cộng thêm hoa hồng, thưởng nóng và thưởng theo doanh số. Doanh nghiệp cũng cho biết sẽ đào tạo bài bản và xây dựng lộ trình thăng tiến từ chuyên viên lên các vị trí quản lý, giám đốc.

Vào sáng 27/3, tại một sự kiện do doanh nghiệp tổ chức tại Gia Lai, ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC, sau khoảng 4 năm rời vị trí này. Đây cũng chính là lần đầu tiên ông Quyết xuất hiện công khai tại một sự kiện của doanh nghiệp này, đặc biệt là sau khi tái xuất thương trường hồi cuối tháng 1/2026. Trước đó, trong những thông tin công bố hồi đầu năm nay, ông Quyết vẫn được FLC nhắc đến với vai trò cựu Chủ tịch, kiêm nhà sáng lập tập đoàn. Tại sự kiện này, ông Trịnh Văn Quyết dành khoảng 10 phút để chia sẻ về vai trò gắn kết giữa du lịch - hàng không, và tiềm năng của Gia Lai sau sáp nhập.



