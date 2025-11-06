Hà Nội giao hơn 17ha đất để xây nhà liền kề và nhà ở xã hội

Ngày 4/11, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành quyết định số 5438 về việc giao 170.912,1 m² đất (đợt 1) tại xã Quang Minh cho Công ty TNHH C.E.O Quốc tế để thực hiện Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh.

Trong tổng số 170.912,1 m² đất bao gồm 61.110,9 m² đất ở (gồm 26 ô đất ký hiệu LK và các ô BT01; CT01, CT02).

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất đối với Chủ đầu tư đến ngày 18/7/2058, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Dự án Khu đô thị mới CEO Mê Linh. Ảnh minh họa

15.910,9 m² đất để xây dựng nhà ở xã hội (các ô đất NOXH02, NOXH03, NOXH04). Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, được miễn tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất đối với Chủ đầu tư đến ngày 18/7/2058, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

93.890,3 m² đất cây xanh, giao thông (các ô đất CX01A, CX01B, CX01C, CX02, CX03, 03 ô đất GT, đất cây xanh nhóm nhà ở và bãi xe): Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Công ty TNHH C.E.O Quốc tế có trách nhiệm đầu tư đồng bộ các công trình theo quy hoạch được duyệt, bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất được xác định tại Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất QH-07A2 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH MTV tư vấn thiết kế C.E.O lập năm 2020, được Sở Quy hoạch – Kiến trúc thẩm định kèm theo Tờ trình số 532/TTr-QHKT ngày 10/02/2020, được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1004/QĐ-UBND ngày 09/3/2020, Biên bản định vị tọa độ mốc giới khu đất ngày 27/7/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) và Sơ đồ mốc giới kèm theo Văn bản ngày 12/09/2025 của phòng Thống kê đất đai và Đo đạc bản đồ - Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Phương thức giao đất, cho thuê đất là giao đất, cho thuê đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

UBND Thành phố giao Công ty TNHH C.E.O Quốc tế có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để làm thủ tục xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất; nhận bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa, hướng dẫn thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Đặc biệt, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư không được chuyển đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND Thành phố chấp thuận.