Hà Nội 'gỡ nút thắt' Vành đai 1

5 tháng GPMB bằng gần gấp đôi 7 năm

Chiều 11/12, thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) . Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu phường Ô Chợ Dừa và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên toàn địa bàn thành phố.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, trong nhiều năm qua, khu vực dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) là một trong những điểm nóng về hạ tầng và ùn tắc giao thông.



GPMB mặt bằng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục

Với sự chỉ đạo sát sao của Thành ủy và sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giải phóng mặt bằng của dự án đến nay cơ bản hoàn thành. “Đây là kết quả có ý nghĩa rất lớn, bởi toàn bộ khu vực này vốn được đánh giá là một trong những điểm nghẽn phức tạp nhất của dự án. Một dấu mốc cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ về hiệu lực thực thi từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7", ông Dũng nói.

Cụ thể, theo Phó Chủ tịch Trương Việt Dũng, chỉ trong hơn 5 tháng, các phường Ô Chợ Dừa , Giảng Võ và Láng đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất đối với 1.295 hộ dân, trong khi 7 năm trước đó, các quận chỉ giải quyết được 686 hộ.

Nhân rộng cách làm ra các dự án khác

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc gửi lời cảm ơn và biểu dương đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ tổ dân phố và nhân dân 3 phường: Ô Chợ Dừa, Láng, Giảng Võ đã đồng thuận thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục).

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Theo ông Nguyễn Duy Ngọc, việc xây dựng hệ thống đường vành đai trên địa bàn Thủ đô là rất cấp bách, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các địa phương trong Vùng Thủ đô Hà Nội. Do vậy, việc hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với từng dự án có ý nghĩa rất quan trọng, tạo tiền đề hoàn thành các dự án.

“Kinh nghiệm từ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 cho thấy, chúng ta đã vào cuộc quyết liệt, có bước đột phá và nhận được sự đồng thuận của nhân dân cùng các tổ chức. Thành phố đã phân công cụ thể lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện nhiệm vụ; đây là cách làm cần tiếp tục phát huy. Nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của địa phương phải được xác định rõ, nhiệm vụ của các sở, ngành cũng phải rạch ròi và việc này tiến tới cần tạo sự đồng bộ trong toàn thành phố”, ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, thành phố đang tập trung giải quyết 5 vấn đề bức xúc là: Úng ngập, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm . Trong quá trình này, các sở, ban, ngành, địa phương phải phân công rõ người, rõ việc, rõ từng cấp, rõ thời gian thực hiện. Bên cạnh đó, tiếp tục phân cấp, phân quyền để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, với mục tiêu hướng đến là phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn và kiến tạo phát triển.

Đối với dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục), Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu các địa phương có dự án đi qua tiếp tục phối hợp cùng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng các khu vực đã được giải phóng mặt bằng; đồng thời vận động nhân dân chỉnh trang đường phố sạch, đẹp, bảo đảm mỹ quan đô thị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố tính toán ngay phương án thi công sớm nhất có thể; trong quá trình thi công, cần hạn chế tối đa ảnh hưởng việc đi lại của nhân dân. Đơn vị thi công đến đâu rào chắn đúng đến đó và chú trọng công tác điều tiết giao thông.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị nhân rộng cách làm, kinh nghiệm trong công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 1 , trên tinh thần giải phóng mặt bằng phục vụ thi công các dự án bảo đảm tiến độ và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và bảo đảm môi trường ở khu vực thi công dự án.