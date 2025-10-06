Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Hiệu trưởng các trường quyết định phương án học ngày mai

06-10-2025 - 19:29 PM | Sống

Chiều 6/10, Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo, hiệu trưởng các trường căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh.

Sở GD&ĐT vừa có thông báo gửi trường học các cấp với nội dung: Bão số 11 (Matmo) đã suy yếu thành vùng áp thấp, song hoàn lưu sau bão tiếp tục gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông tại Hà Nội từ chiều 6/10 đến chiều 7/10 (lượng mưa 40–70mm, có nơi trên 100mm). Trong cơn dông có thể xuất hiện lốc, sét, gió giật mạnh, gây ngập úng cục bộ, cây đổ, ách tắc giao thông và mất an toàn khi di chuyển.

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị, hiệu trưởng các trường, thủ trưởng đơn vị căn cứ vào diễn biến thời tiết thực tế tại địa bàn, điều kiện cơ sở vật chất và an toàn giao thông để chủ động quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tiếp, trực tuyến hoặc điều chỉnh thời khóa biểu phù hợp; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Hà Nội: Hiệu trưởng các trường quyết định phương án học ngày mai- Ảnh 1.

Học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) học trực tuyến trong ngày 5/10.

Hà Nội yêu cầu các trường học tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung trước đó đã chỉ đạo như: theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết; rà soát, khơi thông hệ thống thoát nước , khu vực sân trường, nhà ăn, khu bán trú; bố trí trực, cập nhật và báo cáo nhanh tình hình mưa, ngập, ảnh hưởng đến hoạt động dạy học.

Được biết, chiều nay, một số trường mầm non trên địa bàn thành phố tiếp tục lấy ý kiến phụ huynh về việc ngày mai nếu thời tiết mưa, trẻ có đăng ký cho trẻ tới trường hay không.

Hôm nay, học trường học các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS - THPT được nghỉ học trực tiếp, chuyển sang hình thức học trực tuyến nhằm ứng phó với bão số 11 như chỉ đạo của Sở GD&ĐT Hà Nội trước đó.
Tuy nhiên, trong ngày hôm nay thời tiết không mưa to như dự báo.

Nếu trên bàn làm việc có 5 thứ này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao

Theo Hà Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hà Nội khả năng sắp mưa lớn, cục bộ có nơi trên 150 mm

Hà Nội khả năng sắp mưa lớn, cục bộ có nơi trên 150 mm Nổi bật

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an

Nam sinh SN 2006 chuyển khoản 1,3 tỷ đồng nhưng thấy người nhận không trả lại, vội trình báo công an Nổi bật

Tựu trường hứng khởi, tài chính vững vàng cùng FE ONLINE 2.0

Tựu trường hứng khởi, tài chính vững vàng cùng FE ONLINE 2.0

19:30 , 06/10/2025
Không cần mổ tim hở, bé gái 14 tuổi hồi phục nhanh sau can thiệp bít dù

Không cần mổ tim hở, bé gái 14 tuổi hồi phục nhanh sau can thiệp bít dù

19:30 , 06/10/2025
“Bầu Hiển” ủng hộ 5 tỷ đồng để cùng phủ xanh đặc khu Trường Sa của Tổ quốc

“Bầu Hiển” ủng hộ 5 tỷ đồng để cùng phủ xanh đặc khu Trường Sa của Tổ quốc

19:30 , 06/10/2025
Quan sát nhân viên có 3 “tướng” này, sếp đừng dại mà bỏ phí tài năng: Đều là cao thủ ẩn mình, giúp làm nên nghiệp lớn

Quan sát nhân viên có 3 “tướng” này, sếp đừng dại mà bỏ phí tài năng: Đều là cao thủ ẩn mình, giúp làm nên nghiệp lớn

19:20 , 06/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên