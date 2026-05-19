Hà Nội hỗ trợ tạm cư tối đa 15 triệu đồng/tháng mỗi hộ dân

Theo Trần Hoàng | 19-05-2026 - 16:10 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lãnh đạo Hà Nội cho biết, trong thời gian chờ chỉnh trang hoặc xây dựng nhà tái định cư, người dân sẽ được hỗ trợ tạm cư. Theo đó, người độc thân được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; hộ gia đình được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/người/tháng, tối đa 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Ngày 19/5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã thông tin tới báo chí về công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho người dân tại một số dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo ông Dũng, hiện nay Hà Nội đang thực hiện một bước đi quan trọng trong công tác quản lý đô thị là tích hợp tất cả các loại hình quy hoạch trước đây (quy hoạch chung, quy hoạch kinh tế - xã hội) vào một quy hoạch duy nhất. Thẩm quyền ký quyết định này đã được giao cho Chủ tịch UBND TP.

Công tác GPMB phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo

Để người dân có thể trực tiếp "cảm thụ" và hình dung rõ nét về diện mạo tương lai của Thủ đô, Thành phố đang triển khai các nội dung công bố phương án bao gồm hệ thống bản vẽ chi tiết.

Đặc biệt, Hà Nội sẽ nghiên cứu xây dựng sa bàn và mô hình 4D để phục vụ công tác nghiên cứu cơ bản và công bố rộng rãi. Dự kiến, các nội dung quy hoạch này sẽ chính thức được công bố tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào cuối tháng 6/2026.

Một trong những vấn đề "nóng" và khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng (GPMB) cũng đã có những lời giải mới. Hà Nội hiện là địa phương duy nhất có tới 26 cơ chế đặc thù xuất phát từ thực tế giải quyết các tồn tại về đất đai qua nhiều thời kỳ lịch sử.

Lãnh đạo thành phố thông tin, thay vì chỉ chuẩn bị quỹ nhà tái định cư như trước, Thành phố đang hướng tới mô hình đô thị đa mục tiêu và các cơ chế hỗ trợ linh hoạt. Trong thời gian chờ chỉnh trang hoặc xây dựng nhà tái định cư, người dân sẽ được hưởng chế độ tạm cư với mức hỗ trợ tài chính cao.

Cụ thể, người độc thân được hỗ trợ 5 triệu đồng/tháng; Hộ gia đình đông người được hỗ trợ 2,5 triệu đồng/nhân khẩu, mức tối đa lên tới 15 triệu đồng/hộ/tháng.

Ông Dũng khẳng định, mức hỗ trợ 15 triệu đồng hiện nay hoàn toàn đủ để người dân thuê được một căn hộ chung cư tốt ngay trong khu vực nội thành. Chính sách này của Hà Nội đã tiệm cận và sát với giá thị trường, thậm chí được đánh giá là cao hơn so với mặt bằng chung của nhiều tỉnh thành khác.

Theo Trần Hoàng

Báo Tiền Phong

Tin cực vui từ 'ông lớn' Hàn Quốc và Nhật Bản dành riêng cho hàng triệu người dân Hà Nội

