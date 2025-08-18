Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội khánh thành, khởi công 10 dự án hạ tầng

18-08-2025 - 16:02 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo và phân công nhiệm vụ cho các sở ngành, xã phường tham gia tổ chức lễ - nghi thức khánh thành, khởi công 10 dự án hoàn thiện hạ tầng ngày 19/8. Tất cả các sự kiện này đều được kết nối với điểm cầu truyền hình trên cả nước.

Cụ thể, trong thông báo về lễ khởi công, khánh thành các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội cho biết, bắt đầu từ 8h30 ngày 19/8, thành phố tổ chức 10 điểm cầu khởi công, khánh thành tại 10 dự án đầu tư, hoàn thiện hạ tầng trên địa bàn.

Thiết kế cầu Vân Phúc sẽ được tổ chức khởi công vào ngày 19/8.

Theo Văn phòng UBND thành phố Hà Nội, 10 điểm cầu này cũng thuộc danh sách 250 điểm cầu được tổ chức khởi công, khánh thành các dự án trong sáng 19/8 trên cả nước.

10 dự án tại Hà Nội được tổ chức lễ - nghi thức khởi công, khánh thành trong sáng 19/8 thì có 6 dự án nằm trong danh sách 80 điểm cầu truyền hình trực tiếp trên cả nước, gồm: dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia; dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu; dự án Trung tâm nghiên cứu và Phát triển Viettel; dự án Thành phố thông minh; dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư trên địa bàn xã Đông Anh phục vụ Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

4 dự án thuộc nhóm dự án được bố trí có màn hình led theo dõi chương trình trực tiếp trên sóng VTV1 và đồng loạt thực hiện nghi thức khởi công, khánh thành theo điểm cầu chính, gồm: dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển khu CNC sinh học Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32, huyện Phúc Thọ; dự án đầu tư công thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng của Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội; dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Trọng Đảng

Báo Tiền Phong

