Hà Nội “khát” căn hộ nội đô, lộ diện nguồn cung mới

Theo các báo cáo gần đây từ Bộ Xây dựng và các công ty nghiên cứu bất động sản như Savills hay CBRE, thị trường căn hộ Hà Nội đang đối mặt với tình trạng mất cân đối cung – cầu nghiêm trọng. Cụ thể, nguồn cung mới tại khu vực nội đô từ vành đai 3 trở vào chỉ chiếm chưa đầy 10% tổng nguồn cung toàn thành phố trong năm 2024 - 2025. Nguyên nhân chính xuất phát từ quỹ đất hạn chế, chi phí đầu vào tăng cao do lạm phát và quy định siết chặt về quy hoạch đô thị. Điều này dẫn đến giá bán sơ cấp trung bình vọt lên gần 100 triệu đồng/m² trong 6 tháng đầu năm, thậm chí có dự án chạm ngưỡng 100-300 triệu đồng/m² tại các quận trung tâm cũ như Cầu Giấy, Ba Đình hay Đống Đa.

Trong khi nguồn cung khan hiếm, giá cao thì nhu cầu nhà ở tại nội đô không ngừng tăng cao do nhiều yếu tố. Đầu tiên là sự gia tăng dân số đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội đạt hơn 50% và dự kiến tăng lên 60% vào năm 2030. Người dân trẻ, gia đình trẻ đổ về trung tâm để làm việc, học tập, tận hưởng tiện ích đô thị như bệnh viện, trường học quốc tế và hệ thống giao thông công cộng. Thứ hai, nội đô sở hữu hạ tầng đồng bộ, kết nối thuận tiện với các tuyến đường huyết mạch như Phạm Văn Đồng, Nguyễn Trãi hay Giải Phóng, giúp giảm thời gian di chuyển.

Trong bối cảnh khan hiếm này, tổ hợp chung cư tại số 360 đường Giải Phóng như một điểm sáng, đáp ứng trực tiếp nhu cầu bức thiết về nhà ở nội đô. Có vị trí chiến lược, kết nối trực tiếp với vành đai 2, 2.5, đường Giải Phóng được xem là tuyến đường chính liên kết TP Hà Nội và các tỉnh lân cận. Đồng thời, cư dân có thể dễ dàng di chuyển đến các quận lân cận như Đống Đa, Hai Bà Trưng hay thậm chí sân bay Nội Bài qua hệ thống đường sắt đô thị.

Đặc biệt, tòa chung cư cao cấp The Queen (giai đoạn 2 của tổ hợp chung cư 360 Giải Phóng) được xây dựng trên diện tích 4.879m2 với 35 tầng nổi hiện đã cất nóc, dự kiến sẽ bàn giao trong Quý IV năm 2026, hứa hẹn mang đến một biểu tượng kiến trúc mới mẻ và đẳng cấp tại khu vực.

Tòa The Queen tại số 360 Giải Phóng đã cất nóc, dự kiến bàn giao Quý IV năm 2026

Được biết, tòa nhà có thiết kế độc đáo, 100% các căn hộ đều là căn góc, sở hữu tầm nhìn rộng mở lên đến 180°, cùng hệ kính chạm trần mở ra tầm view panorama toàn cảnh Hà Nội. Cùng đó, dự án này nổi bật với hệ thống tiện ích 3 tầng gồm: tiện ích nội khu trong tòa nhà, tiện ích trong quần thể Imperial Plaza đã hiện hữu và tiện ích ngoại khu toàn diện của khu dân cư lâu đời, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và thư giãn tối ưu cho cư dân.

Cụ thể, cư dân The Queen sẽ được trải nghiệm phòng gym rộng ~4.000m², siêu thị Mega Market lên đến ~7.000m², cùng khu vui chơi trẻ em, trường mầm non quốc tế, trường tiểu học, ngân hàng và các quán cà phê đa dạng,... Trong bán kính chỉ 1km, các tiện ích ngoại khu như khu hành chính, bệnh viện tuyến Trung ương và Quốc tế, trường học trọng điểm Quốc gia, các trường đại học lớn và bến xe sẽ đảm bảo sự tiện lợi tối đa cho việc sinh sống, làm việc và học tập của cư dân.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu ở thực, dự án còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn nhờ tiềm năng tăng giá. Với vị trí nội đô khan hiếm, theo đánh giá của các chuyên gia, giá trị bất động sản tại đây dự kiến tăng 15 - 20% hàng năm. Cùng đó, các căn hộ tại đây còn mở ra cơ hội đầu tư cho thuê, tạo dòng tiền ổn định hàng tháng cho nhà đầu tư với giá trung bình cho thuê khu vực Giải Phóng đang ở mức 15 triệu đồng/tháng.

Có thể nói, trong khi thị trường căn hộ nội đô Hà Nội từ vành đai 2.5 trở vào tiếp tục khan hiếm và nhu cầu cao ngất ngưởng, sự ra mắt của The Queen không chỉ là một dự án bất động sản mà còn là giải pháp thiết thực, mang đến không gian sống lý tưởng cho hàng ngàn gia đình. Đây là minh chứng cho sự phục hồi của thị trường, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư nhanh chóng hành động trước khi cơ hội vụt mất. Với tiềm năng phát triển bền vững, dự án hứa hẹn sẽ góp phần cân bằng cung cầu, ổn định giá cả và nâng cao chất lượng cuộc sống đô thị tại thủ đô.