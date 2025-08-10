Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Linh cho thay biển quán karaoke thành quán bia Hoàng Kim. Quán mở bán bia vào ban ngày, buổi tối đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn hoạt động kinh doanh karaoke.

Công an TP Hà Nội ngày 9/8 cho biết, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 đối tượng trong vụ tổ chức “bay lắc” tại quán Karaoke Hoàng Kim.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, công an phát hiện cơ sở kinh doanh Karaoke Hoàng Kim do Đặng Thị Hồng Linh (SN 1990; thường trú tại xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì cũ) làm chủ tại thôn Lưu Phái, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì (cũ) có hoạt động mua bán, tổ chức, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý.

Đối tượng cho thay biển quán Karaoke thành quán bia Hoàng Kim. Quán mở bán bia vào ban ngày, buổi tối đóng cửa bên ngoài nhưng bên trong vẫn hoạt động kinh doanh Karaoke với mục đích phục vụ khách đến “bay lắc”. Linh thuê thêm một căn nhà bên cạnh quán Hoàng Kim kinh doanh nhà nghỉ để khách có thể di chuyển giữa hai nơi nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của các lực lượng chức năng.

Hà Nội: Khởi tố chủ quán bia kiêm karaoke- Ảnh 1.

Đối tượng Đặng Thị Hồng Linh - Ảnh: Công an TP Hà Nội

Lúc 03h30’ ngày 08/6/2025, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy phối hợp với đơn vị nghiệp vụ đồng loạt kiểm tra cơ sở karaoke Hoàng Kim và nhà nghỉ bên cạnh của đối tượng. Tại thời điểm kiểm tra, có 41 người (26 nhân viên, 15 khách), trong đó phát hiện 33 đối tượng dương tính với ma túy (18 nhân viên, 15 khách). Tổng vật chứng thu giữ 82,220 gam Ketamin; 251,865 gam Methamphetamine; 4,614 gam MDMA; 2 cân điện tử; 6 đĩa sứ; 4 tẩu hút tự tạo; 6 thẻ nhựa; 4 túi nilon dính ma tuý; 4 loa; 4 đèn chiếu cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố 31 đối tượng về các hành vi mua bán, tổ chức sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy và che dấu tội phạm. Trong đó, Đặng Thị Hồng Linh và 6 nhân viên của quán bị khởi tố về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, 24 đối tượng là khách đến sử dụng trái phép chất ma túy bị khởi tố về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và che dấu tội phạm.

Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

