Hà Nội không xây dựng chung cư sau di dời cơ sở sản xuất ở khu vực nội đô lịch sử

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố đề nghị ban hành Danh mục các cơ sở sản xuất công nghiệp, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và trụ sở các cơ quan, đơn vị trong đô thị trung tâm không phù hợp với Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND thành phố (Đợt 1).

Theo đề xuất, trong đợt 1 sẽ có 66 cơ sở sản xuất, trụ sở cơ quan, đơn vị, bệnh viện thuộc diện di dời . Trong đó, 51 cơ sở sản xuất công nghiệp (gồm 9 cơ sở tại Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 8/7/2022 của HĐND thành phố và 42 cơ sở mới) và 15 trụ sở cơ quan, đơn vị.

9 cơ sở sản xuất công nghiệp theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐND gồm: Công ty In báo Nhân dân Hà Nội; Công ty TNHH MTV In báo Hà Nội Mới; Nhà máy Bia Hà Nội – Tổng công ty CP Bia – rượu- nước giải khát Hà Nội; Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long; Công ty TNHH MTV In và Thương mại Thông tấn xã Việt Nam; Nhà máy xe lửa Gia Lâm - Công ty vận tải hành khách đường sắt HN; Tổng kho xăng dầu Đức Giang - Công ty xăng dầu khu vực I; Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Nông nghiệp; Viện Hóa học công nghiệp Việt Nam.

Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông là 1 trong 66 đơn vị thuộc diện di dời

Trong số 42 cơ sở mới sản xuất công nghiệp đề xuất mới, có một số đơn vị đáng chú ý như: Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt Kim Đông Xuân; Công ty bia Việt Hà; Công ty sứ Viglacera Thanh Trì; Công ty cổ phần X20; Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông…

15 cơ sở là trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc diện di dời gồm: Công ty Cổ phần In Khoa học Kỹ thuật; Công ty Cổ phần Xây lắp và cơ khí cầu đường; Công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội, Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An; Công ty Cổ phần dây và cáp điện Thượng Đình Cadisun; Công ty cổ phần Vicem thương mại xi măng…

Quỹ đất sau khi thực hiện việc di dời thành phố sẽ xây dựng kế hoạch, phương án sử dụng đất cụ thể theo quy định. Trong đó, tại khu vực nội đô lịch sử sẽ ưu tiên xây dựng không gian, công trình công cộng, tăng tỷ lệ đất cây xanh và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phát triển du lịch, không xây dựng nhà ở.

Tại khu vực khác ở đô thị trung tâm, sẽ ưu tiên xây dựng công trình dịch vụ, công cộng, văn hóa, công viên cây xanh, hạ tầng thiết yếu phục vụ dân cư, bảo đảm đáp ứng tiêu chuẩn về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo phân loại đô thị, Quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn hiện hành và các quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông qua tại kỳ họp thường lệ cuối năm được tổ chức từ ngày 26/11 - 28/11/2025.