Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội 'kích hoạt' siêu dự án 300 nghìn tỷ: Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào giai đoạn triển khai

25-10-2025 - 09:39 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội làm tổ trưởng.

Ngày 24/10, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành quyết định về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội quyết định thành lập Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch kiến trúc và nghiên cứu triển khai Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Tổ trưởng Tổ công tác là ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Hà Nội 'kích hoạt' siêu dự án 300 nghìn tỷ: Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào giai đoạn triển khai- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Các tổ phó Tổ công tác gồm: ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; ông Nguyễn Xuân Sáng, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thành viên Tổ công tác là lãnh đạo các sở, ban, ngành thuộc UBND Thành phố Hà Nội.

Tổ trưởng Tổ công tác phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên làm nhiệm vụ chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng và triển khai công tác lập quy hoạch; chỉ đạo lập đề xuất chủ trương đầu tư, dự án đầu tư tổng thể gồm các dự án thành phần độc lập; chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch, đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chuẩn bị các văn bản, tài liệu để báo cáo Thành ủy, UBND Thành phố, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền.

Hà Nội 'kích hoạt' siêu dự án 300 nghìn tỷ: Đại lộ cảnh quan sông Hồng vào giai đoạn triển khai- Ảnh 2.

Phối cảnh Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Thành phố Hà Nội yêu cầu Tổ công tác họp định kỳ 2 tuần/1 lần. Trường hợp cần thiết, Tổ trưởng Tổ công tác có thể triệu tập họp đột xuất các thành viên liên quan theo nhóm chuyên đề.

Trước đó, UBND Thành phố Hà Nội đã giao cho các sở, ban, ngành, nghiên cứu, hoàn thiện trình tự các bước tiếp theo để có thể khởi công dự án đầu năm 2026.

Theo đề xuất, liên danh Tập đoàn Đèo Cả - Văn Phú Invest sẽ thực hiện Dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng trong đó xây dựng tuyến đường có tổng chiều dài khoảng 80 km, chủ yếu là đi trên cao (cầu cạn) dọc theo hai bên bờ sông, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Chiều rộng mặt đường mỗi bên sông là 6 làn xe cơ giới, trên toàn tuyến có 67 km cầu cạn, 10 km hầm chui.

Tổng mức đầu tư dự kiến dự án được nhà đầu tư đưa ra khoảng 300 nghìn tỷ đồng.

Đề xuất cũng đặt ra phương án, sẽ khai thác quỹ đất dọc sông Hồng khoảng 3.300 ha để phát triển không gian cây xanh, xây 8 công viên và các khu vực công cộng. Mục tiêu của việc này là biến khu vực ven sông thành một điểm nhấn cảnh quan phục vụ dịch vụ, du lịch và tạo nên một “Kỳ tích sông Hồng”, từng bước giải quyết thực trạng “thành phố quay lưng vào sông”.

Theo Trần Hoàng

Báo Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện TOP 3 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất Việt Nam 9 tháng năm 2025

Lộ diện TOP 3 địa phương có tăng trưởng GRDP cao nhất Việt Nam 9 tháng năm 2025 Nổi bật

Năm 2026: Thêm quyền lợi cho người lao động hưởng thất nghiệp

Năm 2026: Thêm quyền lợi cho người lao động hưởng thất nghiệp Nổi bật

Doanh nghiệp xuất khẩu vướng hoàn thuế GTGT

Doanh nghiệp xuất khẩu vướng hoàn thuế GTGT

08:59 , 25/10/2025
Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

08:13 , 25/10/2025
45% chuyến bay bị trễ, huỷ: Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định cụ thể việc bồi thường

45% chuyến bay bị trễ, huỷ: Đại biểu Quốc hội đề nghị phải quy định cụ thể việc bồi thường

07:16 , 25/10/2025
Xã 100.000 dân báo cáo đã thu được hơn 8.700 tỷ đồng trong 9 tháng

Xã 100.000 dân báo cáo đã thu được hơn 8.700 tỷ đồng trong 9 tháng

20:32 , 24/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên