Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10 , sáng 25/10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: quochoi.vn)

Trước đó, vào phiên họp chiều 24/10, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại phiên họp chiều qua, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng bằng hình thức biểu quyết điện tử với 430/434 tham gia biểu quyết tán thành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Gồm: miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy.

Ngoài ra, Quốc hội thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức và phê chuẩn miễn nhiệm ba Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia gồm bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải, ông Lê Quang Tùng.