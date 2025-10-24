Miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội và Chủ nhiệm 2 Ủy ban của Quốc hội

Chiều 24-10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 10, với 431/431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Ông Lê Quang Tùng hiện đang giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng, với 427/428 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Sau đó, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc Bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; Bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 13, Trung ương đã cho ý kiến để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15 bầu các chức danh Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu. Đồng thời phê chuẩn nhân sự các chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Bộ Nội vụ.



Ông Lê Quang Tùng giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XV từ tháng 11-2024. Đến tháng 9-2025, ông Lê Quang Tùng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức (đoàn Thanh Hoá). Ông Nguyễn Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, đã bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác" theo quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.



