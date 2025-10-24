Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quốc hội chốt bổ sung thêm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026

24-10-2025 - 20:56 PM | Xã hội

Quốc hội quyết nghị bổ sung thêm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Chiều 24/10, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng bằng hình thức biểu quyết điện tử với 430/434 tham gia biểu quyết tán thành.

Bộ máy lãnh đạo Chính phủ đương nhiệm có 8 người, gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 7 Phó Thủ tướng.

7 Phó Thủ tướng gồm các ông: Nguyễn Hòa Bình (Phó Thủ tướng Thường trực), Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Hồ Đức Phớc, Bùi Thanh Sơn, Nguyễn Chí Dũng, Mai Văn Chính.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10.

Cũng tại phiên họp chiều nay, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng.

Anh Văn/ VTC News

VTC News

