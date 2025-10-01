Hà Nội lại mưa to, lượng mưa so với trận lụt lịch sử 2008 thế nào mà nhiều nơi chìm trong biển nước?

Trưa 1/10, khu vực thành phố Hà Nội lại tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo ngập lụt trên nhiều tuyến đường. Cụ thể, theo bản tin lúc 11h30 trưa 1/10 của Đài khí tượng thủy văn Bắc Bộ, dự báo trong 3 - 6 giờ tới, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng 20-50mm, có nơi cao hơn.

Dự báo một số điểm, tuyến phố có khả năng ngập như Liễu Giai, Đội Cấn, Thụy Khuê, khu đô thị Văn Phú, Tô Hiệu, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Hoa Bằng, Nguyễn Trãi,...

Đến sáng nay, ngày 1/10, các lực lượng trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả của đợt mưa lớn từ ngày 29/9 khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước.

Theo số liệu từ hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam, lượng mưa từ 19 giờ ngày 29/9 đến 19 giờ ngày 30/9 các nơi phổ biến từ (100-300)mm, có nơi trên 350mm.

Những điểm có lượng mưa cao nhất bao gồm phường Ô Chợ Dừa với 503,90mm trong hai ngày 29-30/9, xã Vĩnh Thanh 448,90mm, phường Hai Bà Trưng 391,70mm, và phường Tây Mỗ 300,90mm. Riêng tính từ 7-16 giờ ngày 30/9, phường Ô Chợ Dừa đạt 421mm, Hai Bà Trưng 323,9mm, và Yên Sở 260mm.

Sáng nay, 1/10, đoạn đường Lê Quang Đạo vẫn chìm trong biển nước - Ảnh: VTC News

Trước đó, trận lụt lịch sử năm 2008 diễn ra từ cuối tháng 10, với tổng lượng mưa ở khu vực Hà Nội phổ biến từ 350-550mm. Điểm đặc biệt là lượng mưa trong 24 giờ từ 12h ngày 30/10 đến 12h ngày 31/10/2008 tại Hà Đông lên tới 514mm. Một số khu vực như huyện Thanh Oai đạt 914mm, quận Hà Đông 707mm trong toàn bộ đợt mưa.

Lượng mưa đỉnh điểm theo ngày của năm 2008 là 433,3mm vào ngày 31/10 theo Hiệp hội Khí tượng Mỹ, trong khi một số nguồn ghi nhận 514mm tại trạm Hà Đông. Hà Nội xuất hiện 83 điểm úng ngập, trong đó 26 điểm ngập dài tại nội thành từ 100- 300m, có độ sâu từ 30 - 100cm, gây ùn tắc giao thông.

Chia sẻ trên Dân Trí, một lãnh đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khẳng định rằng dù tại nhiều điểm đo được lượng mưa hơn 200mm, thậm chí hơn 300mm trong ngày 30/9/2025, nhưng lượng mưa này không vượt trận mưa lụt lịch sử năm 2008. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thận trọng cho rằng nếu chưa có thống kê chính thức đầy đủ, thì lượng mưa ngày 30/9 đã rất sát mốc lịch sử 2008, thậm chí cục bộ ở một số điểm có thể đã vượt mốc đó.

Mưa lớn ngày 30/9/2025 được gây ra bởi hội tụ gió theo kinh hướng mạnh giữa rìa Tây của áp cao cận nhiệt đới và hoàn lưu suy yếu từ bão Bualoi (bão số 10). Đây là sự tương tác ổn định làm mây dông phát triển liên tục, khác với năm 2008 khi mưa do sự kết hợp giữa áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh.

Lượng mưa quá lớn, vượt công suất của hệ thống thoát nước?

Theo thông tin trên báo Nhân Dân, hệ thống thoát nước Hà Nội hiện tại chỉ đảm bảo tiêu thoát với mật độ mưa 310mm/48h. Tuy nhiên, lượng mưa trong 2 ngày 29-30/9 đã vượt ngưỡng này, gây quá tải hệ thống. Điều này dẫn đến hơn 80 điểm ngập nặng trong chiều 30/9, và đến sáng 1/10 vẫn còn hơn 20 điểm ngập trên lưu vực sông Nhuệ.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng nay, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, lượng mưa hôm 30/9 quá lớn, liên tục, kéo dài và vượt công suất thiết kế của hệ thống thoát nước đô thị. Khi hệ thống thoát nước quá tải, mưa lớn tiếp tục nên nước chảy tràn trên mặt đường dồn về các điểm trũng thấp làm các điểm trũng thấp ngập sâu...

Xí nghiệp thoát nước trực liên tục trong thời gian xảy ra mưa lớn, ngập úng

Trong khi đó, hệ thống thoát nước đang trong quá trình đầu tư xây dựng, chưa đồng bộ, các công trình đầu mối thoát nước, hồ điều hòa theo quy hoạch thực hiện chậm.

Về các khu vực ngập mới của Hà Nội, đại diện Sở Xây dựng cho biết, có nguyên nhân do tốc độ đô thị hóa cao. Cụ thể, khu vực đô thị phát triển dọc theo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ (trước đây là đường ngoại thị việc thoát nước mặt đường vào hệ thống tiêu thoát nước nông nghiệp, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng) khi các công trình dọc tuyến đường được xây dựng có cốt cao độ cao hơn đường hiện trạng nên khi mưa lớn đường bị ngập.

"Với tốc độ đô thị hóa cao như vậy nhưng nhiều hồ điều hòa vẫn chưa thực hiện theo quy hoạch. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc úng ngập càng thêm nghiêm trọng", đại diện Sở Xây dựng nêu.

Mặc dù về mặt số liệu tuyệt đối chưa vượt qua trận lụt 2008, nhưng trận mưa ngày 30/9/2025 đã gây tác động nghiêm trọng tương đương do hạ tầng thoát nước chưa được cải thiện đáng kể so với 17 năm trước.