Hà Nội: Làm rõ trách nhiệm, kiên quyết thu hồi dự án chậm triển khai

258 dự án được ưu tiên giải quyết “làn xanh”

Ngày 22/10, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan về kết quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài và tiến độ xử lý các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông chủ trì buổi làm việc.

Theo báo cáo, trong số 300 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách chậm triển khai thuộc diện rà soát, thành phố đã có những chuyển biến bước đầu. Đến nay, 9 dự án được xác định chấm dứt đầu tư; 4 dự án hoàn thành xây dựng công trình, được đề xuất đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai. Đáng chú ý, 29 dự án đã khởi công, xây dựng công trình, tăng 12 dự án so với tuần trước.

Sau khi cập nhật kết quả xử lý, số dự án trong danh sách 300 dự án cần tiếp tục tập trung tháo gỡ còn 258 dự án.

Đối với 191 dự án chậm triển khai khác ngoài danh sách trên, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính đã rà soát, cập nhật thông tin, xác định hướng xử lý đối với 110 dự án, tăng 14 dự án so với tuần trước. Còn 81 dự án đang được tiếp tục rà soát, phân loại để đề xuất phương án giải quyết.

Kết quả trên cho thấy tiến độ xử lý đã có chuyển biến, song khối lượng công việc còn lớn. Yêu cầu đặt ra là phải xác định cụ thể nguyên nhân chậm trễ, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và nhà đầu tư, tránh tình trạng dự án tiếp tục kéo dài do vướng mắc thủ tục hoặc thiếu sự phối hợp.

Theo kế hoạch, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố, các sở, ngành và UBND xã, phường tập trung giải quyết thủ tục đối với 258 dự án còn lại theo cơ chế ưu tiên “làn xanh”. Giám đốc, thủ trưởng các cơ quan gồm Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thanh tra thành phố và Thuế thành phố có trách nhiệm giám sát, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện hằng tuần.

Các sở, ngành, địa phương phải phân loại dự án theo từng nhóm vướng mắc, từng thủ tục cần hoàn thành; trực tiếp làm việc với nhà đầu tư để hướng dẫn bổ sung hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các điều kiện triển khai. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành thủ tục trong tháng 10/2026, đưa các dự án vào sử dụng trước tháng 10/2028.

Đối với những nhà đầu tư không liên hệ thực hiện thủ tục, không phối hợp giải quyết hồ sơ hoặc không bảo đảm tiến độ đã cam kết, cơ quan được giao phụ trách phải kiên quyết xử lý, tham mưu UBND thành phố xem xét chấm dứt dự án, thu hồi theo quy định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài có ý nghĩa quan trọng trong khai thác nguồn lực đất đai.

Với 191 dự án thuộc diện rà soát riêng, thành phố yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính khẩn trương cập nhật đầy đủ thông tin đối với 81 dự án còn lại, xác định rõ hướng xử lý, phương án giải quyết và thời hạn hoàn thành. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND xã, phường làm rõ nguồn gốc đất, hiện trạng và tiến độ thực hiện; đồng thời đôn đốc nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, giải quyết thủ tục và công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm hoàn thành các thủ tục trước ngày 15/12.

Gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông nhấn mạnh, xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài có ý nghĩa quan trọng trong khai thác nguồn lực đất đai, thúc đẩy đầu tư và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Thủ đô.

Ông Nguyễn Trọng Đông yêu cầu việc tổ chức thực hiện phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả công việc. Với từng dự án cụ thể, cần phân công cán bộ chịu trách nhiệm theo dõi, giải quyết công việc hằng ngày, không để tình trạng kéo dài do thiếu đầu mối hoặc không xác định rõ trách nhiệm.

Đặc biệt, đối với các dự án đã được giao đất nhưng chưa triển khai thi công, các cơ quan chức năng phải làm rõ nguyên nhân, xác định chính xác những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án tháo gỡ cụ thể. Việc rà soát không chỉ dừng ở thống kê số lượng, hiện trạng mà phải chỉ rõ cơ quan chịu trách nhiệm, giải pháp xử lý và thời hạn hoàn thành.

Đối với các dự án đã có kết luận thanh tra, cơ quan thanh tra thành phố cần đề xuất phương án xử lý khả thi, phù hợp thực tế, hướng tới tháo gỡ vướng mắc và sớm đưa đất đai vào sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu Sở Tài chính thường xuyên báo cáo số dự án đã xử lý, những trường hợp còn tồn đọng và khó khăn cụ thể để kịp thời đề xuất giải pháp. Cùng với đó, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện.