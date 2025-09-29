Hà Nội làm sạch dữ liệu đất đai: Người dân cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Ảnh minh họa.

Từ ngày 1/9 đến 30/11/2025, Hà Nội triển khai chiến dịch "90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai" – một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm chuẩn hóa, đồng bộ và kết nối dữ liệu đất đai với dữ liệu dân cư.

Theo kế hoạch, toàn bộ các thửa đất trên địa bàn thành phố sẽ được rà soát, chuẩn hóa và gắn mã định danh thống nhất, bảo đảm khớp nối với thông tin nhân khẩu, hộ gia đình và tài sản. Đây là bước đi quan trọng để Hà Nội xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai chính xác, minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác quy hoạch, thu hồi, đền bù, chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời giảm thiểu các tranh chấp và khiếu kiện phát sinh từ dữ liệu thiếu thống nhất.

Ông Nguyễn Minh Tấn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định: "Chiến dịch 90 ngày là cơ hội để thành phố giải quyết triệt để tình trạng dữ liệu đất đai rời rạc, thiếu thống nhất. Khi dữ liệu được làm sạch, minh bạch và gắn kết với dữ liệu dân cư, chúng ta sẽ có nền tảng vững chắc để quản lý hiệu quả hơn, phục vụ người dân nhanh hơn, giảm thiểu tranh chấp và khiếu kiện"

Cũng theo ông Nguyễn Minh Tấn, khi cơ sở dữ liệu đất đai được chuẩn hóa và kết nối liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia khác, Hà Nội sẽ có công cụ hữu hiệu để hoạch định chính sách phát triển, thu hút đầu tư và quản lý thị trường bất động sản minh bạch hơn. Đồng thời, người dân sẽ được hưởng lợi trực tiếp khi các thủ tục hành chính như cấp sổ đỏ, chuyển nhượng, thế chấp hay thừa kế diễn ra nhanh chóng, thuận tiện và minh bạch hơn trước.

Để chiến dịch "90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai" đạt hiệu quả cao nhất, sự chủ động và phối hợp của người dân có vai trò then chốt. UBND TP Hà Nội khuyến nghị các hộ gia đình, cá nhân rà soát và chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất để cung cấp khi được yêu cầu.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm: - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ); - Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; - Các giấy tờ về chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế; hợp đồng mua bán; quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; giấy tờ liên quan đến biến động đất đai (nếu có). Khi UBND phường, xã thông báo, các chủ sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cần phối hợp với chính quyền địa phương cung cấp đầy đủ hồ sơ, giấy tờ trên để chính quyền địa phương thu thập, quét (scan) tài liệu theo quy định. Đối với các trường hợp mất, hỏng hoặc chưa được cấp giấy chứng nhận, người dân nên liên hệ sớm với Văn phòng đăng ký đất đai hoặc UBND phường/xã nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể về thủ tục cấp mới hoặc cấp lại. Thành phố cũng khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tra cứu, cập nhật thông tin và theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ mà không cần phải đi lại nhiều lần.

Sẽ hoàn thành rà soát, đồng bộ dữ liệu đất đai trước ngày 30/11

Chiến dịch Chiến dịch "90 ngày làm sạch dữ liệu đất đai" được thực hiện với 4 nhóm công việc chính: rà soát và chỉnh sửa dữ liệu hiện có; thu thập giấy tờ tại những nơi chưa có dữ liệu số; đồng bộ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và các ngành liên quan; vận hành dịch vụ trực tuyến, gắn mã định danh cho từng thửa đất. Dữ liệu chuẩn hóa sẽ kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai và dân cư, nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Chiến dịch cũng vạch ra một lộ trình chi tiết với các mốc thời gian rõ ràng, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ từ nhiều đơn vị.

Từ ngày 16 - 25/9: Từ ngày 16.9, các cơ quan chức năng sẽ rà soát lại toàn bộ dữ liệu đã có, phân loại dữ liệu, tổ chức kết nối hệ thống; đến ngày 25.9 đối soát danh sách chủ sử dụng đất với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Đến ngày 30/10: Đây là giai đoạn quan trọng nhất, nơi thông tin của hàng triệu người dân sẽ được xác thực và cập nhật.

Đến ngày 15/11: Tạo lập dữ liệu cho các thửa đất chưa có trong hệ thống.

Đến ngày 30/11: Toàn bộ dữ liệu sau khi được làm sạch và bổ sung sẽ được đồng bộ lên hệ thống trung ương, đánh dấu sự kết thúc của chiến dịch.



