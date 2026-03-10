Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội lấy ý kiến người dân về dự án Trục không gian Quốc lộ 1A chạy qua 21 xã, phường

10-03-2026 - 09:05 AM | Bất động sản

UBND xã Ngọc Hồi đang tổ chức lấy ý kiến về hồ sơ phương án tuyến tỷ lệ 1/500 Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A. Đây là dự án có chiều dài tuyến khoảng 36,3 km, mặt cắt ngang 90 m và đi qua 21 xã, phường trong đó có Ngọc Hồi.

UBND xã Ngọc Hồi nhận được văn bản lấy ý kiến tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về hồ sơ phương án tuyến tỷ lệ 1/500, Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị.

Căn cứ quy định pháp luật và chỉ đạo của thành phố, UBND xã Ngọc Hồi tổ chức lấy ý kiến công khai về dự án bằng nhiều hình thức. Ví như, tổ chức hội nghị lấy ý kiến, niêm yết thông tin tại trụ sở UBND xã Ngọc Hồi, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử…

Thời gian lấy ý kiến đến ngày 5/4.

Hiện trạng Quốc lộ 1A, đoạn qua Giáp Bát.

Ý kiến của các chuyên gia, tổ chức, cá nhân sẽ được UBND xã Ngọc Hồi tổng hợp gửi chủ đầu tư và UBND thành phố để triển khai các công việc tiếp theo theo quy định.

Tại kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đó, tổng chiều dài tuyến đường khoảng 36,3 km, quy mô mặt cắt ngang khoảng 90 m với tổng mức đầu tư khoảng 152.639,76 tỷ đồng.

Dự án đi qua 21 phường, xã của thành phố gồm Văn Miếu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Dự kiến loại hợp đồng dự án là Hợp đồng xây dựng - chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất và các hình thức khác theo quy định.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

