Hà Nội: Lấy ý kiến quy hoạch khu đô thị thể thao Olympic 16.000 ha

06-11-2025 - 22:04 PM | Bất động sản

UBND xã Thanh Oai tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - khu D tỷ lệ 1/2000. Theo quy hoạch, phân khu đô thị thể thao Olympic có diện tích khoảng 16.081 ha, trong đó Khu D có diện tích 3.742,70ha, dân số 275.000 người.

Chiều 6/11, UBND xã Thanh Oai (Hà Nội) phối hợp với Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - khu D tỷ lệ 1/2000.

Tại hội nghị, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội đã trình bày dự thảo Đồ án quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - khu D tỷ, lệ 1/2000.

Theo đó, khu vực quy hoạch có diện tích 3.742,70ha, dân số 275.000 người, thuộc địa giới hành chính các xã Thanh Oai, Tam Hưng, Dân Hòa.

Trong đó, diện tích đất của xã Thanh Oai với hơn 2.800ha, gồm toàn bộ diện tích nằm trong quy hoạch giáp với khu dân cư thị trấn Kim Bài, xã Đỗ Động (cũ) và một phần diện tích xã Phương Trung, Kim Thư (cũ).

Định hướng phát triển phân khu đô thị thể thao Olympic - khu D là khu đô thị thể thao, đô thị dịch vụ gắn với khu liên hiệp thể thao (sân vận động đẳng cấp quốc tế).

Toàn cảnh hội nghị lấy ý kiến cư dân chiều ngày 6/11

Đồ án quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - khu D có vai trò định hướng phát triển khu vực phía Nam Hà Nội trở thành trung tâm thể thao, văn hóa, dịch vụ và đô thị sinh thái, gắn với mục tiêu phát triển bền vững, xanh - thông minh - kết nối vùng. Bên cạnh đó, còn là trung tâm động lực phát triển kinh tế - xã hội mới, tạo việc làm, mở rộng dịch vụ, thúc đẩy thương mại, du lịch, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân khu vực lân cận.

Tại hội nghị, các ý kiến đề nghị chủ đầu tư cần có giải pháp khớp nối đồng bộ giữa hiện trạng với đô thị mới; điều chỉnh hệ thống giao thông hạn chế giải phóng mặt bằng, công trình hạ tầng thoát nước và mở rộng đường thoát nước; bảo đảm hài hòa giữa phát triển đô thị với giữ gìn cảnh quan, di tích văn hóa, tôn giáo...

Người dân góp ý kiến về quy hoạch

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đăng Mạnh, Phó Chủ tịch UBND Thanh Oai cho biết, việc tổ chức lấy ý kiến cộng đồng là bước quan trọng, nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác quy hoạch đô thị.

Các ý kiến được UBND xã tổng hợp, gửi Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc Hà Nội để xem xét, tiếp thu trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định.

Trước đó, UBND TP. hà Nội đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2000, khoảng 3.280 ha, thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh (TP. Hà Nội).

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

