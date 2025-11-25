Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPO - Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Ngân sách HĐND TP. Hà Nội cho biết, theo dự thảo bảng giá đất mới, chỉ có một số ít khu vực tăng hơn 20%, còn lại chủ yếu tăng 2-3%. Đối với đất thương mại dịch vụ, nhiều nơi chỉ tăng 7-8%, còn đất nông nghiệp cơ bản giữ nguyên.

UBND TP. Hà Nội vừa có Tờ trình gửi HĐND thành phố về đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026 trên địa bàn Hà Nội.

Theo dự thảo, bảng giá đất mới sẽ chia thành 17 khu vực, thay vì chia theo các quận, huyện như trước đây. Mức giá đề xuất sẽ tăng từ 2% đến 26% so với với bảng giá đất hiện hành. Trong đó, tăng cao nhất từ khu vực 9 đến khu vực 17 với mức tăng từ 15-25%, còn khu vực nội đô thì tăng trung bình 2%.

Trao đổi tại Hội nghị thông tin về kỳ họp thứ 28 được tổ chức ngày 24/11, bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Ngân sách HĐND TP. Hà Nội cho biết: Việc ban hành bảng giá đất mới là thẩm quyền và trách nhiệm của HĐND được thực hiện theo quy định.

Hà Nội lý giải về bảng giá đất mới dự kiến tăng từ 2- 26%- Ảnh 1.

Bà Hồ Vân Nga, Trưởng ban Ngân sách HĐND TP. Hà Nội

Theo bà Nga, để xây dựng dự thảo bảng giá đất mới, UBND TP. Hà Nội đã giao các cơ quan chuyên môn để thuê đơn vị tư vấn và lựa chọn phương pháp định giá theo đúng Luật Đất đai 2024 ; đồng thời, công khai dự thảo để lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân.

Bà Nga cho biết, đơn vị tư vấn đã lựa chọn một trong ba phương pháp theo quy định pháp luật. Đồng thời, tham khảo các yếu tố so sánh, phân tích tác động và loại trừ những biến động bất thường để bảo đảm tính phù hợp, kể cả yếu tố trượt giá.

Bảng giá đất lần này được chia theo 17 khu vực, áp dụng cho ba loại đất gồm: đất ở, đất thương mại dịch vụ và đất nông nghiệp. Trong đó, giá đất một số khu vực tăng hơn 20%, nhưng chỉ chiếm rất ít, còn lại chủ yếu tăng 2-3%. Đối với đất thương mại dịch vụ, nhiều nơi chỉ tăng 7-8%, còn đất nông nghiệp cơ bản giữ nguyên.

Theo bà Nga, mức điều chỉnh lần này không quá đột biến. "Chỉ một số tuyến đường được đầu tư mở rộng, giá giao dịch tăng cao nên phải điều chỉnh để tiệm cận giá thị trường theo luật", bà Nga nói.

Tuy vậy, Ban Kinh tế- Ngân sách cũng đề nghị UBND thành phố tiếp tục giải trình, bổ sung nhằm bảo đảm bảng giá đất không gây tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hà Nội lý giải về bảng giá đất mới dự kiến tăng từ 2- 26%- Ảnh 2.

Được biết, theo Bảng giá đất mới, khu vực 1 là các phường trong vành đai 1; Khu vực 2 là các phường trong vành đai 2 (bên hữu sông Hồng); Khu vực 3 là các phường từ vành đai 2 - Vành đai 3 (bên hữu sông Hồng); Khu vực 4 là các phường ngoài vành đai 3... Trong đó, giá đất ở tại các tuyến đường thuộc khu vực 1 có giá cao nhất hơn 702 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm Thủ đô theo bảng giá mới đề xuất là 255,3/m2, tăng 2% so với hiện tại.

Tại khu vực 9, tăng cao nhất là Đường quốc lộ 32 (Đường Vạn Xuân): Đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung Di Trạch. Tại vị trí 1 có giá 64,7 triệu đồng/m2 (Bảng giá năm 2025 vị trí 1 là 53,3 triệu đồng/m2).

Tương tự khu vực 10 có mức tăng trung bình 25%. Trong đó, giá cao nhất là đường Ngọc Hồi phía đối diện đường tàu có giá 90,9 triệu đồng/m2 (Bảng giá đất năm 2025 là 73,3 triệu đồng/m2)...

Theo Sở NN&MT Hà Nội, mức tăng không quá lớn giúp đảm bảo hài hòa, cân đối thu, chi ngân sách. Bên cạnh đó, sẽ giúp bảo đảm quyền lợi của người dân trong giải phóng mặt bằng, hạn chế việc khiếu nại. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, sớm hoàn thành các dự án.

Thanh Hiếu

Tiền Phong

