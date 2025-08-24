Hà Nội miễn phí vé 130 tuyến bus, đường sắt đô thị từ 30/8 - 2/9

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, Hà Nội sẽ miễn phí vé xe bus có trợ giá và vé tàu điện đô thị.

Cụ thể, phạm vi áp dụng cho 128 tuyến bus có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị là tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

Hành khách đi vé lượt sẽ được phát vé theo mệnh giá tuyến nhưng không phải trả tiền, trong khi hành khách đi vé tháng, vé ưu tiên hoặc thẻ miễn phí chỉ cần xuất trình khi sử dụng dịch vụ.

UBND thành phố Hà Nội cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội triển khai các phương án thực hiện đảm bảo an toàn, ý nghĩa, hiệu quả; phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường.

Trước đó, ngày 21/8, để phục vụ người dân tham dự buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro đã kéo dài thời gian phục vụ đến 24h, vận chuyển hơn 140.000 lượt hành khách.