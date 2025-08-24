Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội miễn phí vé 130 tuyến bus, đường sắt đô thị từ 30/8 - 2/9

24-08-2025 - 07:40 AM | Thị trường

Từ 30/8 đến 2/9, Hà Nội miễn phí vé xe buýt có trợ giá và metro, phục vụ người dân và du khách nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Hà Nội miễn phí vé 130 tuyến bus, đường sắt đô thị từ 30/8 - 2/9- Ảnh 1.

Nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, Hà Nội sẽ miễn phí vé xe bus có trợ giá và vé tàu điện đô thị.

Cụ thể, phạm vi áp dụng cho 128 tuyến bus có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị là tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1 Nhổn - Cầu Giấy.

Hành khách đi vé lượt sẽ được phát vé theo mệnh giá tuyến nhưng không phải trả tiền, trong khi hành khách đi vé tháng, vé ưu tiên hoặc thẻ miễn phí chỉ cần xuất trình khi sử dụng dịch vụ.

UBND thành phố Hà Nội cũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo, phối hợp với Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội, các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội triển khai các phương án thực hiện đảm bảo an toàn, ý nghĩa, hiệu quả; phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Đây là hoạt động thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền, đồng thời khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm ùn tắc và xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường.

Trước đó, ngày 21/8, để phục vụ người dân tham dự buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro đã kéo dài thời gian phục vụ đến 24h, vận chuyển hơn 140.000 lượt hành khách.

Giá vé máy bay dịp 2-9 rớt mạnh, TP HCM – Hà Nội chỉ còn 2,2 triệu đồng

Theo An Thịnh

VTV

Từ Khóa:
miễn phí

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam?

Sau sáp nhập, tỉnh nào thành 'ông trùm' sản xuất ô tô của Việt Nam? Nổi bật

Áp thuế mạnh tay với một mặt hàng của Nga, châu Âu gặp bão tố khi giá tăng phi mã, chuyên gia thừa nhận: “Chúng tôi đang tự bắn vào chân mình”

Áp thuế mạnh tay với một mặt hàng của Nga, châu Âu gặp bão tố khi giá tăng phi mã, chuyên gia thừa nhận: “Chúng tôi đang tự bắn vào chân mình” Nổi bật

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô

Không phải Nga hay Ấn Độ, Mỹ vừa giáng mạnh đòn trừng phạt vào một quốc gia châu Á: Trung Quốc đang là khách hàng mua 90% sản lượng dầu thô

06:43 , 24/08/2025
VinFast bán được bao nhiêu xe tại bang đông dân nhất nước Mỹ trong nửa đầu năm?

VinFast bán được bao nhiêu xe tại bang đông dân nhất nước Mỹ trong nửa đầu năm?

06:30 , 24/08/2025
Hồ tiêu Việt Nam 'một mình một chợ' dù cả thế giới liêu xiêu

Hồ tiêu Việt Nam 'một mình một chợ' dù cả thế giới liêu xiêu

00:01 , 24/08/2025
Chủ tịch Samsung Đông Nam Á & Châu Đại Dương khẳng định cam kết nhằm tạo ra AI bền vững và có đạo đức trước thềm BCA 2025

Chủ tịch Samsung Đông Nam Á & Châu Đại Dương khẳng định cam kết nhằm tạo ra AI bền vững và có đạo đức trước thềm BCA 2025

20:51 , 23/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên