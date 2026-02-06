Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội mù mịt bụi mịn, cao thứ 2 thế giới: Gió mùa về "quét sạch" ô nhiễm

06-02-2026 - 20:57 PM | Sống

Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 07/02, gió mùa Đông Bắc sẽ ảnh hưởng trước đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta.

Ngày 6/2/2026, chất lượng không khí tại Hà Nội tiếp tục ở mức báo động, theo dữ liệu từ IQAir – nền tảng giám sát ô nhiễm không khí uy tín toàn cầu.

Sáng sớm ngày 6/2, chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội dao động ở mức rất cao, có thời điểm đạt khoảng 267–288, xếp hạng Hà Nội là một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới (thứ 2 thế giới theo cập nhật từ IQAir lúc 11 giờ).

Chất ô nhiễm chính là bụi mịn PM2.5, với nồng độ thường vượt xa ngưỡng an toàn, có lúc lên đến hơn 180–200 µg/m³.

Không khí được phân loại ở mức "Rất không lành mạnh" (Very unhealthy) đến "Nguy hại" (Hazardous) ở nhiều khu vực như Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Hoàn Kiếm và khu vực nội thành.

Nguyên nhân chính đến từ sương mù dày đặc kết hợp khí thải giao thông, hoạt động công nghiệp, đốt rơm rạ và điều kiện thời tiết ít gió, độ ẩm cao khiến bụi mịn tích tụ.

Tình trạng này khiến nhiều người dân cảm nhận rõ bầu trời mờ đục, tầm nhìn hạn chế, kèm theo mùi khói bụi.

Gió mùa về ngày 7/2

Theo thông tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, gió mùa Đông Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta.

Từ đêm 06/02 đến sáng sớm 09/02, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông. Từ đêm 07–09/02, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; từ ngày 08/02, Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm.

Riêng khu vực Hà Nội từ đêm 06/02 đến đêm 08/02 có mưa, mưa rào; từ đêm 07–09/02 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10–12 độ.

Dự báo của IQAir cho thấy chất lượng không khí có thể cải thiện vào cuối tuần - đặc biệt là vào Chủ Nhật ngày 8/2 với IQAir mức Trung Bình - khi gió mùa về mang theo những cơn mưa "giải ô nhiễm" tạm thời cho thủ đô.

Thành phố nơi người dân không dám đi ra đường vì ô nhiễm không khí: Độ bụi mịn PM2.5 "không thể chịu đựng được nữa" là bao nhiêu?

Theo Trang Ly

