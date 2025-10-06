"Hà Nội mưa to gây ngập lụt, học sinh phải đi học", ngành Khí tượng thủy văn nói gì?

Sáng ngày 6-10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tổ chức họp báo thường kỳ.



Phụ huynh đón con tan học ngày 30-9 vừa qua

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, trực tiếp thông tin về vấn đề phối hợp giữa ngành khí tượng thủy văn với các ngành, lĩnh vực, cụ thể là phối hợp giữa ngành khí tượng thủy văn với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc việc có hay không cho học sinh nghỉ học trong đợt mưa cực đoan ngày 30-9 sau bão số 10.

Theo Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn, mưa lớn cực đoan sẽ ảnh hưởng tới hệ thống thoát nước của các đô thị, gây ngập úng.

Theo đó, ngành khí tượng thủy văn sẽ đưa ra các bản tin, khuyến cáo và dự báo tác động, chứ không phải là yêu cầu để các ngành, lĩnh vực phải thực hiện.

"Vì mức tổn thương, chủ động ứng phó với thiên tai của mỗi ngành khác nhau nên chúng tôi cũng không thể khuyến cáo chi tiết tới từng bộ, ngành" – ông Cường chia sẻ.

Lượng mưa ở Hà Nội ngày 30-9-2025 kém hơn thời kỳ ngập lụt năm 2008

Theo ông Cường, cảnh báo thiên tai thường nhấn mạnh tới an toàn tính mạng của con người. Sau đó, các cơ quan sử dụng thông tin tham khảo từ bản tin để đưa ra hành động đối với lĩnh vực của mình.

Thứ trưởng Bộ NN-MT Phùng Đức Tiến cũng cho rằng sau khi có bản tin dự báo, dựa theo phân cấp, các ngành, lĩnh vực trên cơ sở của mình chủ động ứng phó, ngành khí tượng không thể chỉ đạo học trực tuyến hay nghỉ học.

Về câu hỏi lượng mưa ngày 30-9 ở Hà Nội có vượt kỉ lục năm 2008, đại diện Cục Khí tượng thủy văn thông tin diện mưa, thời gian, lượng mưa và cường độ mưa kém hơn 2008.

Lượng mưa chủ yếu của Hà Nội trong đợt mưa ngày 30-9 vừa qua là 200 mm, kéo dài chưa đến 1 ngày. Trong khi đó, đợt mưa 2008, kéo dài mưa gần 3 ngày liên tiếp, tổng lượng mưa đo được ở Hà Đông gần 800 mm.