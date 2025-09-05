Hà Nội nắng nóng 36°C giữa mùa thu có bất thường?

Giữa tiết thu tháng 9, Hà Nội bất ngờ hứng đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao khiến nhiều người có cảm giác như đang giữa mùa hè.Trong ngày 5/9, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội lên mức 36°C.

Theo nhận định của chuyên gia khí tượng thuỷ văn, hình thái thời tiết trên do tác động của dải hội tụ nhiệt đới có trục vắt qua Trung Trung Bộ, nâng trục chậm dần lên phía Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn vào.

Hà Nội nắng nóng 36°C dù đã lập thu được gần 1 tháng. (Ảnh: Thành Vĩnh)

GS.TS Phan Văn Tân, nguyên Chủ nhiệm bộ môn Khí tượng, khoa Khí tượng thủy văn và hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh, nắng nóng ở Hà Nội và khu vực miền Bắc trong thời điểm này là bình thường, nằm trong quy luật tự nhiên.

"Năm nay có điều bất thường hơn là mưa nhiều. Thời gian qua, Bắc Bộ và Trung Bộ mưa kéo dài do tác động của hai cơn bão số 5 và số 6, mọi người cảm thấy hết nắng nóng. Đến thời điểm này, nắng nóng xuất hiện nên thấy bất thường nhưng thực ra không bất thường. Dân gian ta cũng có câu "nắng tháng 8 rám trái bưởi", vì vậy hình thái thời tiết này vẫn nằm trong quy luật", GS.TS Phan Văn Tân chia sẻ.

Chuyên gia dự báo đợt nắng nóng không kéo dài. Theo bảng cập nhật nhiệt độ 10 ngày tới tại Hà Nội của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày mai (6/9), nhiệt độ cao nhất tại nội thành Hà Nội giảm còn 34°C, dưới ngưỡng nắng nóng.

Dự báo từ khoảng 9-14/9, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Ngoài ra, theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ tháng 9, nắng nóng diện rộng khả năng chấm dứt tại Bắc Bộ và xu hướng giảm dần ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, duyên hải Nam Trung Bộ.

Không khí lạnh hoạt động sớm và mạnh dần từ khoảng tháng 10. Thời kỳ từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, không khí lạnh tiếp tục gia tăng cường độ và tần suất. Rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Cũng từ tháng 9/2025, các đợt mưa vừa, mưa to có thể xuất hiện ở các khu vực trên cả nước, tập trung tại Bắc Bộ trong tháng 9 và tại Trung Bộ trong tháng 10-11/2025.

Như vậy, cao điểm mùa bão và mưa lớn tập trung vào giai đoạn cuối năm tại khu vực từ Thanh Hóa đến Huế và các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, đặc biệt vào khoảng tháng 10 và tháng 11/2025.