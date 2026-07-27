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Hà Nội: Nhà hàng Hồng Kông quán bốc cháy đỏ rực

| | Bất động sản

TPO - Chiều tối 26/7, nhà hàng Hồng Kông quán ở xã Hòa Lạc xảy ra hỏa hoạn, ngọn lửa bùng lên dữ dội thiêu rụi nhiều tài sản.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh MXH

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 18h cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại nhà hàng Hồng Kông quán thôn 3, xã Hoà Lạc, TP Hà Nội.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Tuy nhiên, do bên trong chứa nhiều đồ đạc dễ cháy khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm khu vực quán ăn.

Sau thời gian tổ chức chữa cháy, lực lượng chức năng cùng người dân đã nhanh chóng dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Khu vực xảy ra hỏa hoạn là cửa hàng ăn uống có diện tích gần 50m2, kết cấu khung thép, mái tôn.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

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