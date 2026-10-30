Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

| | Bất động sản

Chiều 29-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai đầu tư xây dựng 8 cây cầu vượt sông Hồng, sông Đuống. Việc sớm hoàn thành các dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, đóng góp tích cực cho tăng trưởng chung của Thủ đô năm 2026-2027.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường kiểm tra hiện trường dự án cầu Hồng Hà. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội Đặng Xuân Huấn đã thông tin về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng 8 cây cầu trên thực địa.

Cụ thể, đối với cầu Tứ Liên, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã xong, tiến độ thi công đạt 25%, dự kiến hết năm 2026 sẽ đạt 35-40% khối lượng. Cầu Ngọc Hồi cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng phía Hà Nội, còn 0,22ha đất thuộc xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên); đang tích cực thi công, phấn đấu hết 2026 đạt 35% khối lượng.

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, hiện nay cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Hiện, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai di chuyển công trình ngầm nổi. Tiến độ thi công đạt 45% giá trị khối lượng, phấn đấu hoàn thành dự án trước tháng 6-2027.

Hiện nay, cầu Thượng Cát cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích ban đầu theo dự án, và đang tích cực triển khai phần diện tích bổ sung cho dự án là 1,77ha. Công tác thi công đạt khoảng 20% khối lượng hợp đồng.

Các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống đang tích cực được triển khai. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đối với cầu Vân Phúc, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản được các xã Phúc Thọ, Phúc Lộc hoàn thành, thi công cũng đã đạt 35% khối lượng. Trong khi đó, tại dự án cầu Hồng Hà, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công đạt 53% và đang đi trước tiến độ kế hoạch.

Về phía cầu Mễ Sở, hiện đã thi công hoàn thành khoảng 50% giá trị khối lượng; dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027. Tương tự, tiến độ giải phóng mặt bằng cầu Lệ Chi đang được UBND các xã Thuận An, Phù Đổng tập trung, chỉ còn 1 số công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển.

Cam kết hoàn thành theo đúng tiến độ

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, nhìn chung việc triển khai các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống đều đạt yêu cầu về tiến độ. Đối với một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang phối hợp với các xã, phường tích cực triển khai.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Công Phước cho biết, địa phương đã phối hợp với chủ đầu tư để giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Tứ Liên. Hiện, chỉ có một đề xuất liên quan đến phía điện lực, đang phối hợp để thực hiện việc di chuyển các công trình ngầm nổi.

Đại diện sở, ban, ngành, chủ đầu tư báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đại diện phường Hồng Hà cũng đã có báo cáo tình hình triển khai hai cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo. Chính quyền địa phương cho biết đã lên phương án để hoàn thành giải phóng mặt bằng hai dự án trong tháng 11-2026.

Đối với dự án cầu Ngọc Hồi, vướng mắc về mặt bằng chủ yếu liên quan đến phần diện tích của xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Về việc này, UBND thành phố sẽ có văn bản gửi tỉnh Hưng Yên để phối hợp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, đại diện các xã, phường cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, để phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối các hạng mục công việc thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu tiến độ phục vụ thi công.

Liên quan đến tiến độ thi công, đại diện một số nhà thầu ghi nhận tiến độ giải phóng mặt bằng tại các xã, phường và sự tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành. Các đơn vị cam kết huy động mọi nguồn lực để tiến thành thi công trên thực địa, bảo đảm tiến độ thành phố giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông

Trong buổi sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã đi kiểm tra hiện trường 3 dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và đường nối Quốc lộ 32, cầu Hồng Hà thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ 5 dự án đầu tư xây dựng các cây cầu khác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc chủ động và kết quả thực hiện rất tích cực của các sở, ban, ngành, các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu trong triển khai giải phóng mặt bằng và thi công các dự án.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của 8 cây cầu sau khi hoàn thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ đã được phê duyệt; quyết tâm hoàn thành bằng hoặc vượt kế hoạch đầu tư xây dựng các cây cầu.

Trong quá trình triển khai các cây cầu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường lưu ý, đối với các điểm tập kết đất đào, bùn đất, phế thải vật liệu xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm việc cụ thể với từng xã, phường để thực hiện giải toả trước ngày 5-11-2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội thực hiện thi công đường dẫn lên xuống cầu, bảo đảm kết nối đồng bộ, khi cầu hoàn thành thì phải đưa vào khai thác sử dụng được ngay. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan đến nguồn vốn theo thẩm quyền bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các sở, ban, ngành, các xã, phường tích cực phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu, huy động mọi nguồn lực để tiến hành thi công trên thực địa, bảo đảm tiến độ và chất lượng các hạng mục công trình cầu vượt sông Hồng, sông Đuống.

Với quyết tâm chính trị lớn của thành phố cùng sự vào cuộc chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, các xã, phường, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường tin tưởng tiến độ triển khai 8 cây cầu sẽ về đích đúng hẹn, góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của Thủ đô trong năm 2026-2027.

Theo Trọng Tùng

Hà Nội Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khi môi giới BĐS cất vội bộ vest để chạy xe ôm, sàn giao dịch thành quán cà phê để gồng chi phí...Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mạnh tay chi trăm tỷ mỗi tháng "nuôi sale thay sàn"

Khi môi giới BĐS cất vội bộ vest để chạy xe ôm, sàn giao dịch thành quán cà phê để gồng chi phí...Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mạnh tay chi trăm tỷ mỗi tháng "nuôi sale thay sàn" Nổi bật

Người cha gây dựng tập đoàn đa ngành từ nhà thầu cơ điện, con trai có 2 bằng thạc sĩ Mỹ, con gái sinh năm 1991 từng được Forbes Vietnam vinh danh, hiện cả 2 là Phó Chủ tịch tập đoàn

Người cha gây dựng tập đoàn đa ngành từ nhà thầu cơ điện, con trai có 2 bằng thạc sĩ Mỹ, con gái sinh năm 1991 từng được Forbes Vietnam vinh danh, hiện cả 2 là Phó Chủ tịch tập đoàn Nổi bật

Chính sách đột phá khơi thông nguồn lực đất đai

Chính sách đột phá khơi thông nguồn lực đất đai

09:19 , 30/10/2026
Xã Tam Hưng lọt top đầu thành phố về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Xã Tam Hưng lọt top đầu thành phố về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

09:12 , 30/10/2026
Cận cảnh cầu Trần Hưng Đạo sau hơn 1 năm “nối nhịp”

Cận cảnh cầu Trần Hưng Đạo sau hơn 1 năm “nối nhịp”

08:59 , 30/10/2026
Hà Đông: Tháo gỡ vướng mắc giao đất giãn dân kéo dài gần hai thập kỷ

Hà Đông: Tháo gỡ vướng mắc giao đất giãn dân kéo dài gần hai thập kỷ

08:53 , 30/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên