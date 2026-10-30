Hà Nội phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường kiểm tra hiện trường dự án cầu Hồng Hà. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng

Tại cuộc họp, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội Đặng Xuân Huấn đã thông tin về công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai thi công các dự án đầu tư xây dựng 8 cây cầu trên thực địa.

Cụ thể, đối với cầu Tứ Liên, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản đã xong, tiến độ thi công đạt 25%, dự kiến hết năm 2026 sẽ đạt 35-40% khối lượng. Cầu Ngọc Hồi cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng phía Hà Nội, còn 0,22ha đất thuộc xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên); đang tích cực thi công, phấn đấu hết 2026 đạt 35% khối lượng.

Đối với cầu Trần Hưng Đạo, hiện nay cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Hiện, chính quyền địa phương đang tích cực triển khai di chuyển công trình ngầm nổi. Tiến độ thi công đạt 45% giá trị khối lượng, phấn đấu hoàn thành dự án trước tháng 6-2027.

Hiện nay, cầu Thượng Cát cũng đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích ban đầu theo dự án, và đang tích cực triển khai phần diện tích bổ sung cho dự án là 1,77ha. Công tác thi công đạt khoảng 20% khối lượng hợp đồng.

Các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống đang tích cực được triển khai. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đối với cầu Vân Phúc, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản được các xã Phúc Thọ, Phúc Lộc hoàn thành, thi công cũng đã đạt 35% khối lượng. Trong khi đó, tại dự án cầu Hồng Hà, cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng, thi công đạt 53% và đang đi trước tiến độ kế hoạch.

Về phía cầu Mễ Sở, hiện đã thi công hoàn thành khoảng 50% giá trị khối lượng; dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 7-2027. Tương tự, tiến độ giải phóng mặt bằng cầu Lệ Chi đang được UBND các xã Thuận An, Phù Đổng tập trung, chỉ còn 1 số công trình hạ tầng kỹ thuật cần di chuyển.

Cam kết hoàn thành theo đúng tiến độ

Theo đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, nhìn chung việc triển khai các dự án cầu vượt sông Hồng, sông Đuống đều đạt yêu cầu về tiến độ. Đối với một số khó khăn, chủ yếu liên quan đến giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư đang phối hợp với các xã, phường tích cực triển khai.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Anh Nguyễn Công Phước cho biết, địa phương đã phối hợp với chủ đầu tư để giải phóng mặt bằng cho dự án cầu Tứ Liên. Hiện, chỉ có một đề xuất liên quan đến phía điện lực, đang phối hợp để thực hiện việc di chuyển các công trình ngầm nổi.

Đại diện sở, ban, ngành, chủ đầu tư báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Đại diện phường Hồng Hà cũng đã có báo cáo tình hình triển khai hai cầu Tứ Liên và Trần Hưng Đạo. Chính quyền địa phương cho biết đã lên phương án để hoàn thành giải phóng mặt bằng hai dự án trong tháng 11-2026.

Đối với dự án cầu Ngọc Hồi, vướng mắc về mặt bằng chủ yếu liên quan đến phần diện tích của xã Văn Giang (tỉnh Hưng Yên). Về việc này, UBND thành phố sẽ có văn bản gửi tỉnh Hưng Yên để phối hợp đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Nêu ý kiến tại cuộc họp, đại diện các xã, phường cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, để phấn đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối các hạng mục công việc thuộc thẩm quyền, đáp ứng yêu cầu tiến độ phục vụ thi công.

Liên quan đến tiến độ thi công, đại diện một số nhà thầu ghi nhận tiến độ giải phóng mặt bằng tại các xã, phường và sự tạo điều kiện thuận lợi về mặt thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành. Các đơn vị cam kết huy động mọi nguồn lực để tiến thành thi công trên thực địa, bảo đảm tiến độ thành phố giao.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Tùng Nguyễn.

Kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông

Trong buổi sáng 29-10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường đã đi kiểm tra hiện trường 3 dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và đường nối Quốc lộ 32, cầu Hồng Hà thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu.

Sau khi nghe báo cáo tiến độ 5 dự án đầu tư xây dựng các cây cầu khác, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc chủ động và kết quả thực hiện rất tích cực của các sở, ban, ngành, các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu trong triển khai giải phóng mặt bằng và thi công các dự án.

Nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt quan trọng của 8 cây cầu sau khi hoàn thành, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các đơn vị tiếp tục bám sát tiến độ đã được phê duyệt; quyết tâm hoàn thành bằng hoặc vượt kế hoạch đầu tư xây dựng các cây cầu.

Trong quá trình triển khai các cây cầu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường lưu ý, đối với các điểm tập kết đất đào, bùn đất, phế thải vật liệu xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương làm việc cụ thể với từng xã, phường để thực hiện giải toả trước ngày 5-11-2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội thực hiện thi công đường dẫn lên xuống cầu, bảo đảm kết nối đồng bộ, khi cầu hoàn thành thì phải đưa vào khai thác sử dụng được ngay. Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan đến nguồn vốn theo thẩm quyền bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường đề nghị các sở, ban, ngành, các xã, phường tích cực phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu, huy động mọi nguồn lực để tiến hành thi công trên thực địa, bảo đảm tiến độ và chất lượng các hạng mục công trình cầu vượt sông Hồng, sông Đuống.

Với quyết tâm chính trị lớn của thành phố cùng sự vào cuộc chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, các xã, phường, chủ đầu tư, nhà thầu thi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường tin tưởng tiến độ triển khai 8 cây cầu sẽ về đích đúng hẹn, góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông, đóng góp tích cực vào tăng trưởng chung của Thủ đô trong năm 2026-2027.