Hà Nội phát huy vai trò đối ngoại, huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển bền vững

Động lực quan trọng

Sáng 1-8, trong khuôn khổ Lễ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã trình bày tham luận với chủ đề: "Công tác đối ngoại của Thủ đô và phương hướng triển khai Quy chế phối hợp giữa Thành ủy Hà Nội với Đảng ủy Bộ Ngoại giao trong giai đoạn mới, phục vụ mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô".

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tham luận trong khuôn khổ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Cẩm Anh

Phát biểu tham luận tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu nâng tầm công tác đối ngoại theo hướng chủ động, toàn diện, thực chất và hiệu quả nhằm tạo lập môi trường hòa bình, ổn định và huy động hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Trên cơ sở định hướng đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường, thu hút đầu tư chất lượng cao, tiếp nhận công nghệ mới và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư Thủ đô.

“Đến nay, Hà Nội đã thiết lập quan hệ hợp tác với 58 thủ đô và thành phố lớn trên thế giới, tạo nền tảng quan trọng để mở rộng hợp tác quốc tế và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển”, đồng chí Vũ Đại Thắng cho biết.

Hiệu quả của đối ngoại được phản ánh rõ qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2025, Hà Nội thu hút 4,29 tỷ USD vốn FDI, tiếp tục thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước. Sáu tháng đầu năm 2026, GRDP tăng 8,22%; thu hút 3,39 tỷ USD FDI, đạt khoảng 75% kế hoạch năm; khách du lịch quốc tế đạt 3,5 triệu lượt, tăng 36,2% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tham luận trong khuôn khổ khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33. Ảnh: Cẩm Anh

Việc giữ vững danh hiệu “Thành phố vì Hòa bình”, tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo và Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO tiếp tục khẳng định Hà Nội là một đô thị năng động, sáng tạo, giàu bản sắc và phát triển bền vững, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh những kết quả đạt được là sự kết tinh từ nỗ lực của cả hệ thống chính trị Thành phố, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô; đồng thời có sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Nhà nước và sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả của Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài,

Gắn kết chặt chẽ

Theo Chủ tịch UBND thành phố, thời gian qua, Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao trong triển khai các chủ trương lớn của Đảng về đối ngoại và hội nhập quốc tế; phối hợp xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), hoàn thiện các cơ chế, chính sách về hội nhập quốc tế và ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao giai đoạn 2026-2030.

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra trong 9 ngày. Ảnh: Hải Nguyễn

Những nỗ lực này đã góp phần tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đối ngoại quốc gia và đối ngoại địa phương, theo đó huy động hiệu quả các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển Thủ đô trong các lĩnh vực trọng tâm về ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học, đổi mới sáng tạo, cũng như về ngoại giao văn hóa và công tác người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần quảng bá các giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội, phát huy sức mạnh mềm của đất nước...

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng bày tỏ tin tưởng việc ký kết Quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2026-2030 sẽ tiếp tục tạo nền tảng quan trọng để hai bên tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở đó, Hà Nội đang phối hợp với Bộ Ngoại giao xây dựng Kế hoạch triển khai giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là xây dựng Chiến lược đối ngoại Thủ đô đến năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Trung ương, Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ trên ba định hướng trọng tâm:

Một là, tiếp tục nâng tầm quan hệ đối ngoại của Thủ đô theo hướng thực chất, hiệu quả; nâng cao chất lượng triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc tế, tạo thêm động lực phát triển cho Hà Nội.

Hai là, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, ngoại giao khoa học, công nghệ; hỗ trợ Hà Nội kết nối các đối tác chiến lược, các tập đoàn công nghệ, các định chế tài chính và nhà đầu tư lớn để triển khai các dự án trọng điểm; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp Thủ đô mở rộng thị trường và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Ba là, tăng cường kết nối đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài; mở rộng hợp tác với các trung tâm nghiên cứu, trường đại học và tổ chức quốc tế nhằm thu hút tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ phát triển Thủ đô.

"Bước vào kỷ nguyên mới, Hà Nội xác định tiếp tục phát huy vai trò là Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia và đầu mối đối ngoại quan trọng của cả nước; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện; xây dựng nền đối ngoại Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp, thực chất và hiệu quả, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045," Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định.