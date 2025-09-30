Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 30 điểm ngập sâu ở nội thành

30-09-2025 - 14:36 PM | Sống

Hà Nội đã phát động lệnh báo động lũ khẩn cấp trên 2 con sông.

Hà Nội phát động lệnh báo động lũ cấp 1 trên sông Tích, sông Bùi

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ, từ 1h ngày 29 đến 1h ngày 30/9 lượng mưa trên địa bàn thành phố phổ biến từ 70-130mm. Trong đó, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như Suối Hai (226,4mm), Hương Sơn (172,6mm), Bất Bạt (199,8mm), Ba Vì (193mm), Sơn Tây (160mm), Quảng Oai (157mm)...

Hiện tại, mực nước các sông Tích, Bùi, Đáy… đang lên nhanh. Căn cứ mực nước thực tế, sáng 30/9, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP. Hà Nội đã) phát lệnh báo động lũ cấp I trên sông Tích tại địa phận các xã, phường: Hạ Bằng, Kiều Phú, Phú Cát, Phú Nghĩa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đoài Phương, Thạch Thất; báo động I trên sông Bùi tại địa phận các xã: Xuân Mai, Phú Nghĩa, Trần Phú, Quảng Bị, Hòa Phú, Phúc Sơn.

Ban chỉ huy yêu cầu các đơn vị, địa phương nêu trên thực hiện nghiêm nhiệm vụ khi có lệnh báo động I.

Hà Nội cảnh báo ngập úng 65 điểm nội đô

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội lúc 7h ngày 30/9, ảnh hưởng của bão Bualoi đã gây mưa từ đêm 29/9, với lượng mưa đo được tại một số điểm như Tây Mỗ 169 mm, Phú Lương 118 mm, Xuân Mai 198 mm. Mực nước tại sông Tô Lịch (Hoàng Quốc Việt) ghi nhận ở mức 3,85 m; tại đập Thanh Liệt là 2,90 m; sông Lừ 3,01 m; sông Kim Ngưu 3,01 m.

Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 30 điểm ngập sâu ở nội thành- Ảnh 1.

Cơn mưa sáng nay làm trước sân vận động Mỹ Đình, đoạn đường Lê Quang Đạo cả 2 chiều đều chìm trong "biển nước". Ảnh: Phúc Đức/VGP

Một số điểm úng ngập đã xuất hiện tại hầm chui số 5, 6 (Km9 – Đại lộ Thăng Long), gây khó khăn cho giao thông. Công ty đã bố trí lực lượng ứng trực tại các điểm trọng yếu và vận hành các trạm bơm lớn như Yên Sở, Cầu Bươu, Đồng Bông 1–2, Cổ Nhuế, Đa Sỹ… để hạ thấp mực nước. Hiện trạm bơm Yên Sở đang vận hành 5/20 tổ máy, các cửa phai vận hành đúng quy trình nhằm bảo đảm an toàn hệ thống thoát nước.

Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 30 điểm ngập sâu ở nội thành- Ảnh 2.

Phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội) sáng 30/9. Ảnh: Mai Ngọc Diễm/OFFB

Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 30 điểm ngập sâu ở nội thành- Ảnh 3.

Phố Bích Câu. Ảnh: OFFB

Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 30 điểm ngập sâu ở nội thành- Ảnh 4.

Phố Thái Thinh. Ảnh: OFFB

Danh sách 65 điểm nguy cơ ngập úng tại Hà Nội trong ngày 30/9 (tiếp tục cập nhật):

Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 30 điểm ngập sâu ở nội thành- Ảnh 5.

 

Hà Nội phát lệnh báo động lũ khẩn cấp, cảnh báo 30 điểm ngập sâu ở nội thành- Ảnh 6.

 

Trong bối cảnh mưa lớn còn có thể kéo dài, chính quyền khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin, hạn chế di chuyển qua các điểm ngập úng và tuân thủ hướng dẫn từ lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn. Người dân cần tiếp tục theo dõi sát sao tình hình thời tiết và chuẩn bị các biện pháp phòng tránh phù hợp.

