'Người hùng' dùng gầu xúc đất của máy ủi cứu hơn 100 nạn nhân lũ lụt

Thủ đô của Trung Quốc và các tỉnh lân cận hứng chịu trận mưa lớn vào tuần trước, đợt thiên tai này cướp đi sinh mạng của 30 người. Chỉ trong 147 giờ, thành phố Bắc Kinh phải hứng chịu 40% lượng mưa của một năm. Theo Beijing Daily , khi tổng lượng mưa tăng lên hơn 300mm ở huyện Mật Vân, chính quyền Bắc Kinh cử lực lượng cứu hộ đến sơ tán người dân.

Ngày 28/7, Vương Thiên Vũ (35 tuổi) chủ một công ty xây dựng, nhận được cuộc gọi cầu cứu từ người bạn, cho biết gia đình họ đang mắc kẹt trong một ngôi làng. Anh lập tức lái chiếc xe ủi đất của công ty đến làng, trên đường đi có ghé đón một người bạn khác là Vương Xung.

Lúc đó mực nước ở làng cao ít nhất 1 mét. Vương Thiên Vũ và Vương Xung đón những người mà họ gặp trên đường lên xe. Với những người đang trốn lũ trên mái nhà, họ nâng cần cẩu của máy ủi lên để đón xuống.

Vương Thiên Vũ cùng bạn giải cứu người dân khu vực bị lũ lụt bằng máy ủi. (Ảnh: Handout)

Vương sử dụng gầu cơ khí của xe ủi đất để đưa những người bị lũ lụt đến nơi an toàn. (Ảnh: Handout)

Vương Thiên Vũ cho biết họ đã chở hơn 100 người bằng xe ủi đất, nhóm lớn nhất có 10 người, nhóm ít nhất 2 người.

Họ cũng làm việc với lính cứu hỏa, đi quanh khu vực bị ngập lụt để đánh giá tình hình và giải cứu người mắc kẹt. Lính cứu hỏa cũng bị dòng nước chảy xiết cản trở khi cố gắng cứu dân làng. Vương Thiên Vũ dùng gầu ủi đất để ngăn dòng nước lũ, giúp lực lượng cứu hộ này có thêm thời gian.

Đội trưởng đội cứu hỏa cho biết, máy ủi của Vương Thiên Vũ đã giúp họ rất hiệu quả, hỗ trợ họ sơ tán nhiều người kịp thời. Trong quá trình cứu hộ, chiếc xe ủi đất nhiều lần suýt bị lũ cuốn trôi, nước cũng tràn vào khoang lái.

Ngày hôm đó, Vương Thiên Vũ làm việc liên tục từ 6h đến 19h. Cũng "quần quật" như anh, chiếc máy ủi cũng bị "kiệt sức" và hao mòn nhiều bộ phận.

Vương Xung cho biết, sau hành động của họ, đã có ít nhất 15 xe ủi đất khác trong làng tham gia cứu hộ.

Bắc Kinh hứng chịu 147 giờ mưa liên tục, khiến nhiều nơi bị ngập. (Ảnh: Handout)

Vương Thiên Vũ được mệnh danh là “anh hùng xe ủi đất” sau đợt mưa lớn. Cộng đồng mạng không tiếc lời khen cho anh và người bạn: "Trận lụt rất tàn khốc nhưng mọi người lại rất nhân ái"; "Những người lái xe ủi đất này chính là Hội Anh em của Bắc Kinh"...