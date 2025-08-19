Hà Nội: Phi cơ Airbus 320 'đổ bộ' triển lãm quốc gia bằng giấy phép đặc biệt
Tại Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2/9 tại xã Đông Anh, Hà Nội từ ngày 28/8 - 5/9, công chúng sẽ lần đầu được chiêm ngưỡng máy bay Airbus 320 ở khoảng cách gần. Để vận chuyển được chiếc máy bay này đến triển lãm, đơn vị phải xin một loại giấy phép đặc biệt của nhiều cơ quan.
