Hà Nội ra mắt nền tảng số 'A80 - Tự hào Việt Nam': Cung cấp toàn bộ lịch trình, thông tin, giao thông,…về lễ kỷ niệm, lan tỏa niềm tự hào dân tộc

Nghi thức bấm nút chính thức ra mắt nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam

Trong không khí tưng bừng, hào hùng chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025) - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng và đầy tâm huyết để tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm.

Giao diện website A80 - Tự hào Việt Nam

Ngày 8/8, Thành phố chính thức ra mắt nền tảng số "A80 - Tự hào Việt Nam", bao gồm website tại địa chỉ https://a80.hanoi.gov.vn và ứng dụng di động "A80 - Tự hào Việt Nam" - kênh thông tin chính thống, phục vụ công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giới thiệu các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 02/9 diễn ra trên địa bàn Thành phố; kết nối người dân cả nước và bạn bè quốc tế trong hành trình hướng về lịch sử.

Bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ:"Trong hành trình kiến tạo nên cổng thông tin A80, chúng tôi đã nhận được sự chỉ đạo sát sao từ các cơ quan Trung ương và Thành phố, sự phối hợp đầy trách nhiệm từ các sở, ban, ngành; sự hỗ trợ nhiệt thành từ các cơ quan thông tấn báo chí cho nội dung của cổng thông tin, sự đồng hành tâm huyết của các doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty cổ phần VCCorp – đơn vị đã cùng chúng tôi từ những bước đầu tiên, từ việc hình thành ý tưởng, thiết kế giao diện, đến triển khai hệ thống công nghệ với tinh thần "tất cả vì cộng đồng".

Bà Nguyễn Bích Minh - Phó Tổng Giám đốc và bà Phan Đặng Trà My - Phó Tổng Giám Đốc VCCorp - Đại diện đơn vị phối hợp xây dựng và vận hành website, app A80 - Ảnh: Như Hoàn.

"Chúng tôi hy vọng rằng, cổng thông tin và ứng dụng A80 – Tự hào Việt Nam sẽ là nhịp cầu kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai; là không gian số để mỗi người dân được sống lại, chiêm nghiệm và gìn giữ những giá trị thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Đồng thời, từ nền tảng này, chúng ta sẽ truyền cảm hứng, niềm tin và trách nhiệm tới thế hệ trẻ – để họ tiếp bước cha ông, vun đắp và xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh, văn minh và hiện đại hơn".

Thông tin tập trung, thống nhất và tin cậy

Sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ôn lại truyền thống anh hùng, hun đúc tinh thần yêu nước, khơi dậy niềm tin và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

"A80 - Tự hào Việt Nam" được xây dựng như một trung tâm thông tin số tập trung, thống nhất và tin cậy, cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác toàn bộ các nội dung liên quan đến lễ kỷ niệm. Với nền tảng này, người dân trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế có thể chủ động tiếp cận thông tin chính thống về:

- Lịch trình diễu binh - diễu hành, các chương trình nghệ thuật, triển lãm văn hóa - lịch sử.

- Thông báo thời gian tổ chức, điều tiết giao thông, an ninh, y tế từ các cơ quan chức năng.

- Thông tin hậu trường, hình ảnh đẹp, video truyền hình trực tiếp, cùng những khoảnh khắc đáng nhớ nhất từ người dân khắp mọi miền.

Giao diện hiện đại - sống động - đậm sắc văn hóa Thủ đô

Giao diện của website "A80 - Tự hào Việt Nam" được thiết kế với tinh thần lễ hội tươi vui, hiện đại và mang đậm bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Màu đỏ - vàng rực rỡ chủ đạo tạo nên không khí trang trọng mà gần gũi, sống động và truyền cảm hứng.

Trang trọng trên trang chủ, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản "Tuyên ngôn Độc lập" và đội ngũ diễu binh tiến bước thể hiện tinh thần lịch sử thiêng liêng. Các chuyên mục nội dung được bố cục mạch lạc, trực quan, dễ sử dụng - từ danh sách sự kiện, thư viện hình ảnh - video, đến bản đồ số tra cứu sự kiện theo thời gian thực.

Website còn tích hợp mạng xã hội tạo nên không gian lan tỏa cảm xúc yêu nước, kết nối cộng đồng. Bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến được thể hiện trọn vẹn qua hình ảnh các công trình biểu tượng, những chương trình nghệ thuật truyền thống và màu sắc thiết kế đầy cảm xúc.

Chính vì vậy, "A80 - Tự hào Việt Nam" không chỉ là nền tảng số phục vụ sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn là sản phẩm văn hóa số đại diện cho tầm vóc, tâm thế và bản lĩnh của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Ứng dụng công nghệ hiện đại để kết nối và phục vụ người dân

Nền tảng A80 tích hợp nhiều tiện ích vượt trội:

- Chatbot AI đóng vai trò "trợ lý ảo", sẵn sàng tư vấn các sự kiện, chỉ dẫn đường đi, tạo lịch nhắc nhở tham gia sự kiện theo thời gian thực.

- Bản đồ số tương tác, cập nhật các địa điểm diễn ra sự kiện, những màn hình LED chiếu trực tiếp, điểm tiếp nước, nhà vệ sinh, trạm y tế, nơi nghỉ ngơi, ăn uống…

- Cảnh báo giao thông, điều hướng lộ trình giúp người dân di chuyển an toàn, tránh ùn tắc và chủ động sắp xếp kế hoạch.

Sự kết hợp giữa công nghệ thông minh và thiết kế nhân văn giúp "A80 - Tự hào Việt Nam" trở thành nền tảng hướng tới phục vụ người dân, đặt trải nghiệm của người dân làm trung tâm.

Lan tỏa tự hào, gắn kết cộng đồng, tạo dấu ấn lễ hội tinh thần dân tộc

"A80 - Tự hào Việt Nam" là không gian để mọi người gắn kết và lan tỏa niềm tự hào dân tộc:

- Mục "80 đẹp lắm" tổng hợp hình ảnh, video đẹp từ cộng đồng, tạo nên "bức tranh" chung về một Việt Nam đoàn kết, yêu nước, hướng về lịch sử.

- Công cụ tạo thiệp, avatar sắc cờ đỏ sao vàng giúp người dân dễ dàng chia sẻ cảm xúc, tinh thần yêu nước trên các nền tảng mạng xã hội.

- Người dân có thể tự tổ chức hoạt động hưởng ứng tại địa phương, cập nhật và truyền thông qua chính nền tảng A80.

Kết nối - đồng hành - tự hào

A80 - Tự hào Việt Nam không chỉ là nền tảng công nghệ phục vụ đại lễ quốc gia, mà còn là tuyên ngôn văn hóa số của Thủ đô Hà Nội - nơi hội tụ quá khứ hào hùng, hiện tại sáng tạo và tương lai hội nhập. Từ dấu ấn lịch sử năm 1945 đến bước chuyển mình thời đại số, Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm chính trị - văn hóa - sáng tạo của cả nước, một thành phố ngàn năm văn hiến, vì hòa bình và thịnh vượng. A80 chính là nhịp cầu kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối chính quyền với nhân dân, kết nối dân tộc với bạn bè năm châu, tạo nên một bản hòa ca rực rỡ mang tên Việt Nam.

Là một thành viên thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội không ngừng tiên phong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong tổ chức các sự kiện văn hóa tầm vóc quốc gia. Việc ra mắt nền tảng A80 không chỉ là giải pháp số hóa thông tin, mà còn là một sản phẩm sáng tạo công nghệ - văn hóa đặc trưng, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng Thủ đô văn hiến - sáng tạo - hiện đại và hội nhập.

Người dân và du khách có thể truy cập website: https://a80.hanoi.gov.vn; tải ứng dụng "A80 - Tự hào Việt Nam" trên App Store hoặc Google Play để bắt đầu hành trình kết nối, đồng hành và tự hào cùng những mốc son vẻ vang của dân tộc.