Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân

25-10-2025 - 19:35 PM | Xã hội

Hà Nội quán triệt cán bộ, công chức, viên chức một vấn đề liên quan đến sổ đỏ.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký ban hành công văn về việc không thu thành phần hồ sơ giấy đối với 25 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu.

Trong đó, Hà Nội yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc hướng dẫn người dân nộp và xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến sổ đỏ hoàn toàn trên môi trường trực tuyến, tuyệt đối không yêu cầu bổ sung bất kỳ giấy tờ bản giấy nào trong suốt quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.

Động thái này nhằm thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Chuyển từ “nộp giấy” sang “khai thác dữ liệu”

Theo chỉ đạo, các cán bộ, công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, các chi nhánh, điểm phục vụ TTHC và cơ quan giải quyết thẩm quyền không yêu cầu người dân nộp thêm bản giấy đối với các thủ tục đã được số hóa, dù ở bất cứ thời điểm hay hình thức nào. Việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ dựa trên dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ liên thông.

Nhóm 25 TTHC thiết yếu không yêu cầu người dân cung cấp thành phần hồ sơ giấy dưới bất cứ hình thức nào gồm:

Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân- Ảnh 1.

Ảnh: TPO

Hà Nội ra thông báo khẩn liên quan đến sổ đỏ của tất cả người dân- Ảnh 2.

Ảnh: TPO

Bảo đảm hạ tầng và nhân lực hỗ trợ

UBND TP Hà Nội giao các sở, ban, ngành rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc tiếp nhận – giải quyết hồ sơ trực tuyến toàn trình. Đồng thời, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố cùng UBND các phường, xã phải bố trí đầy đủ thiết bị, đường truyền và nhân sự để hỗ trợ người dân thực hiện thao tác trực tuyến.

Việc cắt giảm hồ sơ giấy không chỉ giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC mà còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số thực chất trong quản trị công, tạo nền tảng hình thành “chính quyền số – công dân số” tại Thủ đô.

Theo Thái Hà

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên

Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên Nổi bật

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, người dân cần làm ngay việc này

CSGT toàn quốc đồng loạt ra quân thực hiện 1 nhiệm vụ, người dân cần làm ngay việc này Nổi bật

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, nhiều nơi mưa to đến rất to

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, nhiều nơi mưa to đến rất to

19:17 , 25/10/2025
Ngân 98, Lương Bằng Quang và phi vụ đưa 8 tỉ đồng "chạy án"

Ngân 98, Lương Bằng Quang và phi vụ đưa 8 tỉ đồng "chạy án"

18:28 , 25/10/2025
Bà Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức vụ mới

Bà Nguyễn Thanh Hải và ông Nguyễn Hữu Đông giữ chức vụ mới

17:58 , 25/10/2025
Chi tiết kết quả bầu, phê chuẩn lãnh đạo cấp cao ở Quốc hội và Chính phủ

Chi tiết kết quả bầu, phê chuẩn lãnh đạo cấp cao ở Quốc hội và Chính phủ

16:55 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên