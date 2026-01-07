Hà Nội rét cắt da 10°C, phố Cầu Giấy xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy từ 3h sáng

Giá bạc tăng mạnh trong những ngày gần đây đã khiến thị trường kim loại quý trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sáng nay, dù thời tiết Hà Nội rét đậm với nền nhiệt chỉ khoảng 10 - 12 độ C, hàng trăm người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ tờ mờ sáng trước một tiệm vàng bạc trên đường Cầu Giấy để chờ đến lượt mua bạc.

Từ khoảng 3 giờ sáng, vỉa hè trước cửa hàng đã chật kín người. Ai nấy đều khoác áo dày, quàng khăn kín cổ, tay cầm theo túi đồ ăn lót dạ trong lúc chờ đợi. Cái lạnh cắt da cắt thịt không ngăn được dòng người nối dài, trật tự xếp hàng để lấy phiếu mua bạc theo quy định của cửa hàng.

Nhiều người cho biết họ đến sớm vì lo ngại cửa hàng giới hạn số lượng bán ra trong ngày. "Mấy hôm nay giá bạc lên nhanh, tôi sợ đến muộn thì không mua được nên phải dậy từ 2 giờ sáng để đi xếp hàng," một người dân chia sẻ.





Từ sáng sớm, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 10 độ C nhưng đã có rất đông người dân xếp hàng bên ngoài cửa hàng vàng bạc trên phố Cầu Giấy (Hà Nội)

Ai cũng quàng khăn len, áo ấm để có thể đứng chờ nhiều giờ bên ngoài thời tiết giá lạnh

Giữa cái rét cắt da của Hà Nội sáng sớm, dòng người vẫn lặng lẽ xếp hàng trước tiệm bạc trên phố, hy vọng kịp mua được khi giá đang tăng từng ngày.

Áo phao dày, khăn quàng kín cổ, vài chiếc ghế nhựa tạm bợ – tất cả tạo nên một bức tranh rất Hà Nội trong những ngày thị trường kim loại quý “nóng” lên giữa mùa đông.

Ngay khi cánh cửa cuốn được kéo lên, mọi người lần lượt vào lấy số thứ tự

Dưới cái lạnh 10-14 độ, người dân kiên nhẫn đứng chờ, vừa xuýt xoa vì rét, vừa thấp thỏm lo cửa hàng giới hạn lượng bán.

Có người dậy từ 2 giờ sáng, mang theo bánh mì lót dạ, chỉ để giữ một vị trí trong hàng chờ mua bạc

Cảnh xếp hàng mua bạc sáng sớm cho thấy tâm lý dè dặt nhưng không đứng ngoài của người dân trước biến động thị trường.

Nhiều người vừa đứng xếp hàng, vừa cố gắng ngó nghiêng phía trước xem tình hình và chờ đợi được gọi đến số của mình

Một buổi sáng mùa đông đặc biệt trên phố Cầu Giấy khi vỉa hè trở thành nơi “giữ chỗ” mua kim loại quý.

Trái ngược với thời tiết lạnh sâu, không khí mua bán bạc sáng nay lại “nóng” hơn bao giờ hết

Số lượng bạc được vận chuyển đến cửa hàng để phục vụ nhu cầu mua bán, trao đổi cùa người dân



