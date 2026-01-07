Hà Nội rét cắt da 10°C, phố Cầu Giấy xuất hiện cảnh tượng hiếm thấy từ 3h sáng
Giữa cái rét 10 - 14 độ C của Hà Nội, hàng trăm người dân vẫn xếp hàng từ rạng sáng trên phố Cầu Giấy để chờ mua bạc khi giá kim loại quý tăng mạnh.
Giá bạc tăng mạnh trong những ngày gần đây đã khiến thị trường kim loại quý trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Sáng nay, dù thời tiết Hà Nội rét đậm với nền nhiệt chỉ khoảng 10 - 12 độ C, hàng trăm người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng từ tờ mờ sáng trước một tiệm vàng bạc trên đường Cầu Giấy để chờ đến lượt mua bạc.
Từ khoảng 3 giờ sáng, vỉa hè trước cửa hàng đã chật kín người. Ai nấy đều khoác áo dày, quàng khăn kín cổ, tay cầm theo túi đồ ăn lót dạ trong lúc chờ đợi. Cái lạnh cắt da cắt thịt không ngăn được dòng người nối dài, trật tự xếp hàng để lấy phiếu mua bạc theo quy định của cửa hàng.
Nhiều người cho biết họ đến sớm vì lo ngại cửa hàng giới hạn số lượng bán ra trong ngày. "Mấy hôm nay giá bạc lên nhanh, tôi sợ đến muộn thì không mua được nên phải dậy từ 2 giờ sáng để đi xếp hàng," một người dân chia sẻ.
