Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng

8h45, Khu vực sân vận động Mỹ Đình đã biến thành sông, nước ngập mênh mông

Khoảng 8h45 sáng 7/10, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chìm trong biển nước. Nhiều đoạn đường biến thành dòng sông cuồn cuộn, xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội nước giữa mưa lớn. Nước ngập sâu đến ngang hông, tràn lên vỉa hè.

Ảnh: Như Hoàn

8h30, Nở rộ dịch vụ kéo người và xe đi qua điểm ngập với giá 20.000 - 50.000 đồng/lượt

Khu vực đường Tân Mỹ và đường Đỗ Xuân Hợp ngập sâu, trời vẫn mưa tầm tã. Tranh thủ dịp mưa ngập, dịch vụ kéo người và xe máy qua đường trở nên đắt khách.

Ảnh: Như Hoàn Một chiếc xe đạp chìm giữa biển nước mênh mông chỉ còn nhìn thấy càng xe (Ảnh: Như Hoàn)

Nhiều người dân bì bõm lội qua đoạn đường ngập vì các phương tiện không thể di chuyển qua

Nhiều đoạn ngập sâu đến ngang hông

Một chiếc xe điện cố gắng di chuyển chậm qua đoạn đường ngaoaj sâu gần đến yên xe

Dịch vụ vận chuyển người và xe qua đoạn đường ngập sâu "đắt khách" trong sáng 7/10

Mỗi lượt di chuyển dao động từ 20.000 đồng- 50.000 đồng

8h05, Kinh hoàng khoảnh khắc sét đánh tại Hà Nội sáng 7/10

Sét đánh kinh hoàng tại Hà Nội sáng 7/10

8h00, Khu vực Mỹ Đình ngập sâu, xung quanh mênh mông biển nước

Khu vực Mỹ Đình ngập sâu, xung quanh mênh mông biển nước (Nguồn: Hà Nguyễn)

7h50, Đường Trần Hữu Dực (Hà Nội) ngập sâu, xe chết máy hàng loạt

Clip: Như Hoàn

Ảnh: Như Hoàn

Hàng loạt phương tiện bị chết máy được người dân dựng tạm trên vỉa hè

7h45, Trận mưa lớn kéo dài cả đêm khiến các tuyến phố, con ngõ ở Hà Nội ngập. Nhiều người dân bàng hoàng bởi không thể đến công sở.

Clip: NXH

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trang Đỗ (trú phường Hà Đông) bàng hoàng vì hơn chục năm nay ngõ phía trước nhà chị không bao giờ ngập, nay nước dâng lên gần tới sát mép cửa. "Vừa ngủ dậy thấy nước ngập sát mép cửa rồi. Cả nhà phải làm online ở nhà, còn 2 bạn nhỏ thì được nhà trường thông báo học online. Lâu lắm rồi ngõ nhà tôi chưa từng ngập như thế này", chị Trang nói.

Khắp các tuyến phố mênh mông biển nước

Một cửa hàng tiện lợi đã phải chặn bao cát bên ngoài cửa để ngăn nước ngập tràn vào

7h30, Một hầm chung cư ở Hà Nội bắt đầu bị nước ngập cao từ trên đường tràn xuống cửa hầm xe.

Clip: Như Hoàn

Đường nguyễn cơ thạch ngập sâu đến đầu gối

7h00, Nhiều tuyến phố tại phường Hà Đông ngập sâu, hàng loạt phương tiện bị chết máy.

Nhiều tuyến phố nước dâng cao, một số đoạn ngập gần hết bánh xe khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn

Nhiều phương tiện chết máy giữa đường

Một số tuyến phố đã đặt biẻn báo, vật cản tại một số điểm ngập sâu để nhắc nhở người dân chú ý khi di chuyển qua

Ảnh: Xuân Hoàng

Nhiều tuyến phố ngập sâu kèm theo mưa lớn, nhiều người phải trú dưới gầm cầu không thể tiếp tục di chuyển

Ngã tư Trần Duy Hưng - Đại Lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến đã ngập và ùn tắc

Khu vực Ngã tư Khuất Duy Tiến nước cũng bắt đầu dâng một nửa đường

Đường Nguyễn Khuyến (Hà Đông) ngập sâu việc di chuyển rất khó khăn

Khu vực đường Lê Đức Thọ ngập ít nhất nửa bánh xe, rất nhiều phương tiện bị chết máy phải dắt bộ. Nguồn: Minh Phương Hứa

Danh sách tuyến đường ngập cục bộ

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao. Từ đêm qua, nhiều khu vực ở Hà Nội đã xảy ra mưa lớn. Tại Ô Chợ Dừa 97 mm, Hai Bà Trưng, Vĩnh Thanh 80 mm, Yên Sở 85 mm, Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo trong 3-6 giờ tới, trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 40-70 mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Nước ngập ở khu đô thị Xala phường Hà Đông. Ảnh: Thanh Hải

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng gồm: phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt;

Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa;

Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh;

Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh...

Nhóm PV