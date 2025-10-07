Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng

07-10-2025 - 10:28 AM | Xã hội

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, từ đêm 6/10 nhiều khu vực ở Hà Nội có mưa to kèm theo sấm chớp khiến nhiều tuyến phố ngập sâu. Nhiều công ty và trường học đã gửi thông báo cho nhân viên và học sinh nghỉ làm ngày 7/10.

8h45, Khu vực sân vận động Mỹ Đình đã biến thành sông, nước ngập mênh mông 

Khoảng 8h45 sáng 7/10, khu vực quanh sân vận động Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chìm trong biển nước. Nhiều đoạn đường biến thành dòng sông cuồn cuộn, xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ, bì bõm lội nước giữa mưa lớn. Nước ngập sâu đến ngang hông, tràn lên vỉa hè.

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 1.

Ảnh: Như Hoàn

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 2.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 3.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 4.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 5.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 6.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 7.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 8.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 9.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 10.

8h30, Nở rộ dịch vụ kéo người và xe đi qua điểm ngập với giá 20.000 - 50.000 đồng/lượt 

Khu vực đường Tân Mỹ và đường Đỗ Xuân Hợp ngập sâu, trời vẫn mưa tầm tã. Tranh thủ dịp mưa ngập, dịch vụ kéo người và xe máy qua đường trở nên đắt khách. 

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 11.

Ảnh: Như Hoàn

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 12.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 13.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 14.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 15.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 16.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 17.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 18.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 19.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 20.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 21.

Một chiếc xe đạp chìm giữa biển nước mênh mông chỉ còn nhìn thấy càng xe (Ảnh: Như Hoàn)

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 22.

Nhiều người dân bì bõm lội qua đoạn đường ngập vì các phương tiện không thể di chuyển qua

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 23.

Nhiều đoạn ngập sâu đến ngang hông

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 24.

Một chiếc xe điện cố gắng di chuyển chậm qua đoạn đường ngaoaj sâu gần đến yên xe

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 25.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 26.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 27.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 28.

Dịch vụ vận chuyển người và xe qua đoạn đường ngập sâu "đắt khách" trong sáng 7/10

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 29.

Mỗi lượt di chuyển dao động từ 20.000 đồng- 50.000 đồng

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 30.

8h05, Kinh hoàng khoảnh khắc sét đánh tại Hà Nội sáng 7/10

Sét đánh kinh hoàng tại Hà Nội sáng 7/10

8h00, Khu vực Mỹ Đình ngập sâu, xung quanh mênh mông biển nước

Khu vực Mỹ Đình ngập sâu, xung quanh mênh mông biển nước (Nguồn: Hà Nguyễn)

7h50, Đường Trần Hữu Dực (Hà Nội) ngập sâu, xe chết máy hàng loạt

 
Clip: Như Hoàn
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 31.

Ảnh: Như Hoàn

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 32.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 33.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 34.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 35.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 36.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 37.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 38.

Hàng loạt phương tiện bị chết máy được người dân dựng tạm trên vỉa hè

7h45, Trận mưa lớn kéo dài cả đêm khiến các tuyến phố, con ngõ ở Hà Nội ngập. Nhiều người dân bàng hoàng bởi không thể đến công sở. 

 
Clip: NXH

Chia sẻ với chúng tôi, chị Trang Đỗ (trú phường Hà Đông) bàng hoàng vì hơn chục năm nay ngõ phía trước nhà chị không bao giờ ngập, nay nước dâng lên gần tới sát mép cửa. "Vừa ngủ dậy thấy nước ngập sát mép cửa rồi. Cả nhà phải làm online ở nhà, còn 2 bạn nhỏ thì được nhà trường thông báo học online. Lâu lắm rồi ngõ nhà tôi chưa từng ngập như thế này", chị Trang nói. 

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 39.

Khắp các tuyến phố mênh mông biển nước

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 40.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 41.

Một cửa hàng tiện lợi đã phải chặn bao cát bên ngoài cửa để ngăn nước ngập tràn vào

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 42.

7h30, Một hầm chung cư ở Hà Nội bắt đầu bị nước ngập cao từ trên đường tràn xuống cửa hầm xe. 

 
Clip: Như Hoàn
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 43.

Đường nguyễn cơ thạch ngập sâu đến đầu gối

7h00, Nhiều tuyến phố tại phường Hà Đông ngập sâu, hàng loạt phương tiện bị chết máy. 

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 44.

Nhiều tuyến phố nước dâng cao, một số đoạn ngập gần hết bánh xe khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 45.

Nhiều phương tiện chết máy giữa đường

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 46.

Một số tuyến phố đã đặt biẻn báo, vật cản tại một số điểm ngập sâu để nhắc nhở người dân chú ý khi di chuyển qua

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 47.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 48.

Ảnh: Xuân Hoàng

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 49.
Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 50.

Nhiều tuyến phố ngập sâu kèm theo mưa lớn, nhiều người phải trú dưới gầm cầu không thể tiếp tục di chuyển

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 51.

Ngã tư Trần Duy Hưng - Đại Lộ Thăng Long - Khuất Duy Tiến đã ngập và ùn tắc 

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 52.

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 53.

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 54.

Khu vực Ngã tư Khuất Duy Tiến nước cũng bắt đầu dâng một nửa đường

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 55.

Đường Nguyễn Khuyến (Hà Đông) ngập sâu việc di chuyển rất khó khăn

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 56.

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 57.

Khu vực đường Lê Đức Thọ ngập ít nhất nửa bánh xe, rất nhiều phương tiện bị chết máy phải dắt bộ. Nguồn: Minh Phương Hứa

Danh sách tuyến đường ngập cục bộ

Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo và hội tụ gió trên cao. Từ đêm qua, nhiều khu vực ở Hà Nội đã xảy ra mưa lớn. Tại Ô Chợ Dừa 97 mm, Hai Bà Trưng, Vĩnh Thanh 80 mm, Yên Sở 85 mm, Sóc Sơn 116 mm, trạm Thượng Cát 91 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cảnh báo trong 3-6 giờ tới, trên địa bàn TP Hà Nội tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến 40-70 mm cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm; từ chiều tối và đêm mưa giảm nhanh.

Hà Nội sáng 7/10: Hà Nội lại ngập kinh hoàng sau trận mưa dữ dội suốt đêm, người dân bàng hoàng- Ảnh 58.

Nước ngập ở khu đô thị Xala phường Hà Đông. Ảnh: Thanh Hải

Cơ quan khí tượng lưu ý người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra ngập úng tại các tuyến phố trũng, thấp trong nội thành.

Danh sách các điểm có nguy cơ ngập úng gồm: phố Trần Vũ, Cao Bá Quát, Liễu Giai, phố Đội Cấn, Ngọc Khánh, Đào Tấn, Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành, ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài, Nguyễn Hữu Huân, Tông Đản, Đinh Liệt, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyền, Nguyễn Siêu – ngõ Gạch, Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt;

Quang Trung, Thợ Nhuộm, Vân Hồ, Nguyễn Công Trứ, ngã 5 Bà Triệu, Lò Đúc, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Minh Khai, Mạc Thị Bưởi, Thanh Đàm, Thái Hà, Láng Hạ, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Khuyến, Lê Duẩn, Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Chùa Bộc, Hoa Bằng, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Phan Văn Trường, Phạm Hùng, Phạm Văn Bạch, Tôn Thất Thuyết, Duy Tân, Trần Quốc Hoàn, Yên Hòa;

Nguyễn Khang, Dương Đình Nghệ, Lê Văn Lương, Nam Trung Yên, Tô Hiệu, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Nguyễn Khánh Toàn, Trích Sài, Âu Cơ, Thụy Khuê, Võ Chí Công, Phú Xá, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Ga Nhổn, Trần Bình, Hầm chui dân sinh qua Đại lộ Thăng Long, Quan Nhân, Nguyễn Tuân, Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Cự Lộc, Lương Thế Vinh;

Nguyễn Huy Tưởng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Triều Khúc, Giải Phóng, Tân Mai, Nguyễn Chính, Lĩnh Nam, Định Công, Nguyễn Xiển, Linh Đàm, Lê Trọng Tấn, Vạn Phúc, Nguyễn Văn Trỗi, Mỗ Lao, Phan Đình Giót, Ngô Thì Nhậm, Tố Hữu, Chiến Thắng, Khu đô Thi Văn Phú, Tô Hiệu, Yên Nghĩa, Hoa Lâm, gầm Cầu Chui, Ngọc Lâm, Hoàng Như Tiếp, Đàm Quang Trung, Cổ Linh...

Nhóm PV

Theo Nhóm PV

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ tháng 10, không khí lạnh dồn dập: Rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào?

Từ tháng 10, không khí lạnh dồn dập: Rét đậm rét hại sẽ ập đến khi nào? Nổi bật

Cập nhật: Mưa rất to, một số tuyến đường ở Hà Nội bắt đầu ngập, nhiều xe chết máy

Cập nhật: Mưa rất to, một số tuyến đường ở Hà Nội bắt đầu ngập, nhiều xe chết máy Nổi bật

Shark Bình là ai và đã làm gì trước vụ tiền số AntEx?

Shark Bình là ai và đã làm gì trước vụ tiền số AntEx?

10:23 , 07/10/2025
Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

Công an Hà Nội thông tin vụ bé trai viết tâm thư 'cứu con khỏi dì ghẻ độc ác'

10:17 , 07/10/2025
Cảnh báo nóng về thời tiết Hà Nội trong những giờ tới

Cảnh báo nóng về thời tiết Hà Nội trong những giờ tới

10:06 , 07/10/2025
Cảnh báo nóng về trang Fanpage tự xưng là cơ quan của Bộ Công an

Cảnh báo nóng về trang Fanpage tự xưng là cơ quan của Bộ Công an

08:40 , 07/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên